Aumento tariffe mense scolastiche, Rapposelli: “Giusta la critica, sbagliata la mira”

“Giusta la critica sull’aumento delle tariffe delle mense scolastiche, in virtù di un accordo tra gentiluomini che la maggioranza ha stretto con l’opposizione per giungere all’approvazione del bilancio comunale, dopo 21 sedute in aula. Sbagliata la mira, perché l’assessore delegato Toppetti purtroppo non è stata parte di quella decisione, assunta, evidentemente, altrove. A questo punto ritengo che la vicenda meriti più di un chiarimento all’interno della maggioranza, in gran parte tenuta all’oscuro dell’operazione: chiediamo di conoscere quali siano le reali esigenze che hanno determinato tale iniziativa, e soprattutto al consigliere Antonelli chiediamo di spiegare quali sarebbero le ‘ritorsioni’ che intenderebbe assumere nei confronti dell’assessore Toppetti, rea, a suo giudizio, di aver lasciato anzitempo la conferenza dei capigruppo per partecipare alla sua conferenza stampa indetta proprio per illustrare le nuove tariffe in qualità di assessore delegato. Intende forse chiedere le dimissioni dell’assessore? E a che titolo, a nome di chi avrebbe il potere di avanzare tale richiesta?”.

E' quanto ha detto il consigliere comunale di Forza Italia Fabrizio Rapposelli intervenendo nella querelle inerente all’annunciato aumento delle tariffe delle mense scolastiche.