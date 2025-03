Carnevale Fidas, la festa dell’allegria e della solidarietà [FOTO]

Anche quest’anno Fidas Pescara ha regalato ai figli dei donatori di sangue un momento di gioia e spensieratezza. Ieri pomeriggio al Pala Dean Martin si è tenuta la tradizionale festa di Carnevale Fidas, tra coriandoli e stelle filanti, buon cibo e animazione per i piccoli ospiti. Supereroi, principesse, fatine e maghetti, pompieri e mini mostri, hanno preso parte all’evento che porta con sé non solo tanta allegria ma anche un importante messaggio di solidarietà.

“Siamo una grande famiglia e questi momenti di condivisione ce lo ricordano ancora di più”, afferma Anna Di Carlo, presidente dell’associazione pescarese, “il nostro impegno è sempre rivolto al benessere dei donatori di sangue, eroi silenziosi che si adoperano costantemente per il bene dell’intera comunità. Sono un esempio tangibile per i loro figli e per tutti noi”.

L’evento è stato animato dall’associazione culturale Enfants Terribles del donatore Gianluca Castellano, e tra giochi e balli non sono mancate le sorprese come la “doccia di coriandoli” e la “stanza delle bolle”, e poi maxi buffet con le specialità tipiche di questi giorni di festa, dalle frappe alle castagnole, e una grande torta colorata e gustosa. Un altro bel ricordo da mettere nel cassetto dell’associazione e dei tantissimi suoi iscritti. Fidas Pescara conta infatti più di 14 mila soci ed è attiva da più di quarant’anni all’interno del Centro Trasfusionale dell’ospedale civile. Per unirsi a questa grande famiglia della solidarietà, basta telefonare al numero 085/27790 o visitare la pagina Facebook per maggiori informazioni. “C’è bisogno dell’aiuto di tanti, non tiratevi indietro, la donazione è un gesto potente che salva vite ogni giorno”, conclude la presidente.