Pescara N&PN esonera Paolo Baiardini

Il Pescara Nuoto & Pallanuoto comunica di aver sollevato, in data odierna, Paolo Baiardini dall’incarico di responsabile del settore Pallanuoto. La decisione è stata presa dalla Società guidata dalla presidentessa Stefania Scolta a seguito delle differenti visioni sulla gestione del capitale umano del sodalizio biancazzurro.

Il Pescara Nuoto & Pallanuoto ringrazia mister Paolo Baiardini per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali. La Società è al lavoro per individuare la nuova guida tecnica a cui affidare la squadra per il prosieguo della stagione.