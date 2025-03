8 marzo, tutti gli appuntamenti in programma

Un appuntamento il 7 marzo e cinque diverse iniziative l'8 marzo. Il Comune di Pescara, con l'assessorato alle Politiche sociali guidato da Adelchi Sulpizio, continua ad occuparsi di donne, anche in occasione della festa a loro dedicata, e lo fa nel solco tracciato ormai da anni dalla rassegna "365 giorni no alla violenza sulle donne", che vede il suo apice il 25 novembre ma che di fatto si snoda lungo un periodo temporale molto più ampio. E' Sulpizio a spiegare quali sono i momenti in programma nei prossimi giorni, invitando tutti a partecipare ma anche a cogliere queste iniziative come un momento di riflessione, oltre che di socialità.

Si comincia venerdì 7 marzo, alle ore 9, nella sala D'Annunzio dell'Aurum, dove gli studenti delle scuole superiori di Pescara assisteranno alla chiusura del progetto "GIOVANI CONSAPEVOLI: PER UNA CULTURA DELLA NON VIOLENZA", a cura dell'Associazione OLTRECORPO, con il Maestro Pluricampione di Muay Thai Fabio Siciliani. L'8 marzo, invece, si aprirà alle ore 9:30 nella sede del Centro Aiuto alla Vita, di via D'Avalos 118 con una "Giornata di consapevolezza" informativa sui percorsi di uscita dalla violenza, a cura del Cav, che sarà seguita da un corteo per le vie della città intitolato “Marcia delle scarpe rosse". Alle 10, nel Centro Polivalente Monsignor Britti di via Rio Sparto si svolgerà un evento realizzato dagli iscritti ai Centri Sociali "Britti" e di via Stradonetto, entrambi gestiti dalla Coop. Il Germoglio. "LA FORZA DELLE DONNE NON TRAMONTA MAI!" è il titolo della manifestazione pensata per l'8 marzo.

Ci sarà spazio anche per l'attività fisica, in piazza della Rinascita, dalle 10:30, con "LE DONNE UN PASSO OLTRE", una camminata energetica per celebrare il valore e la forza delle donne, a cura di "Camminata Energetica di Simona Bucciarelli": il contributo versato per la partecipazione alla camminata sarà interamente devoluto all'Associazione Lory a Colori ODV (info e prenotazioni: 348.0401163).

Anche il pomeriggio sarà dedicato a celebrare le donne con "QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO", un evento realizzato dagli iscritti ai Centri Sociali per Anziani di Pescara Nord e Pescara Colli, gestiti dalla Cooperativa Valcomino: alle 15:30 si alzerà il sipario nel Centro sociale di via di Sotto, 8/12. Sulpizio annuncia che la rassegna continuerà anche ad aprile, con un convegno, sul tema della violenza assistita, organizzato dall'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d'Abruzzo.