Masci e Mascia incontrano il vice presidente della Commissione Europea Fitto

Questa mattina, a Bruxelles, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il consigliere comunale Luigi Albore Mascia, in qualità di Presidente del Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio, sono stati ricevuti dal Vice presidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto. Durante l’incontro istituzionale, si è discusso dello stato di avanzamento dei progetti cittadini finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e delle prospettive di sviluppo per Pescara nel contesto delle politiche europee di innovazione e sostenibilità.

Nel corso dell’incontro il Vicepresidente Fitto ha accolto con grande piacere l'invito rivoltogli dal sindaco Masci di visitare Pescara per verificare personalmente lo stato dei lavori del PNRR, dichiarando la propria disponibilità a effettuare una visita ufficiale nei prossimi mesi. La presenza del rappresentante della Commissione Europea nel capoluogo adriatico costituirà un'importante occasione per approfondire le opportunità offerte dai fondi europei e per rafforzare il dialogo tra le istituzioni locali e comunitarie.

Il sindaco Masci e il consigliere Albore Mascia si trovano a Bruxelles in occasione della cerimonia di premiazione dell’Award for LGD Industry Engagement, riconoscimento europeo promosso dall’Intelligent Cities Challenge, iniziativa che riunisce più di 250 città in tutta Europa. Il prestigioso premio sarà conferito, giovedì 6 marzo 2025, alla città di Pescara per l’impegno dimostrato e l'obiettivo raggiunto nel coinvolgere le industrie locali nell’innovazione urbana e nella transizione digitale.

“L’incontro con il Vice presidente Fitto è stato proficuo - commenta il sindaco Masci - Ha voluto incontrarci, nonostante i suoi numerosi impegni, e per noi è stata l’occasione migliore per esporgli una rendicontazione di come abbiamo investito le somme che il PNRR ci ha messo a disposizione. Gli abbiamo consegnato un dossier riassuntivo e si è complimentato con noi per quanto realizzato. Proprio per questo abbiamo concordato una sua visita in città, nei mesi successivi all’estate prossima. Si è voluto concentrare principalmente sugli interventi relativi alle scuole, agli impianti sportivi e alla riqualificazione ambientale. È stato un confronto stimolante – conclude Masci – e siamo pronti a riceverlo a Pescara per fargli apprezzare la bellezza della nostra città e fargli toccare con mano il cambiamento in atto grazie agli interventi effettuati. Questo incontro conferma l’attenzione della Commissione Europea verso le nostre progettualità e apre nuove prospettive di collaborazione”.

Sull’incontro è intervenuto anche il consigliere Albore Mascia: “La gentilezza e il garbo del Vice presidente Fitto ci hanno permesso di esporre tutte le nostre opere in piena tranquillità e nel tempo necessario. Durante l’incontro, abbiamo parlato anche della presidenza di Pescara per il 2025-2026 del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio. Si è congratulato per questo ruolo di guida di Pescara e ci ha tenuto a sottolineare che la Commissione europea sta lavorando per la nuova programmazione di fondi diretti non solo alle singole città ma anche alle realtà di agglomerati come quelle dell’Adriatico e dello Ionio che conta 46 città di 10 paesi europei. L’amministrazione comunale – conclude Albore Mascia - continuerà a lavorare per garantire che le risorse del PNRR e dei programmi europei siano utilizzate al meglio per il futuro di Pescara e dei suoi cittadini”.