'Giornate FAI di Primavera', tutti gli appuntamenti in Abruzzo

Tra gli appuntamenti più attesi dal grande pubblico ci sono le “Giornate FAI di primavera”, dedicate al patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Le Giornate FAI di primavera sono nate per fare conoscere, tutelare e valorizzare l’immenso patrimonio paesaggistico, artistico e culturale del Paese. Ogni anno i partecipanti hanno la possibilità di scoprire luoghi aperti specificatamente per questo evento. L’ingresso, a contributo libero, quest’anno riguarda 750 luoghi speciali in 400 città. Sarà un’edizione speciale per i 50 anni della Fondazione, ma sarà anche l’occasione per la raccolta pubblica di fondi che poi verranno destinati alla tutela dei luoghi prescelti.

Sabato 22 e domenica 23 marzo in Abruzzo saranno aperti 35 luoghi in 10 tra borghi e città della regione.

La 33ª edizione delle Giornate FAI di Primavera è organizzata dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni. Un’edizione speciale, in occasione dei cinquanta anni dalla nascita del FAI – fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli.

Un percorso di cittadinanza che coinvolge istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati, grazie a una vasta e capillare rete territoriale.

“Da oggi e senza incertezza anche noi del FAI dobbiamo avere ancora più chiaro che ogni nostra azione sociale ed educativa debba concorrere al rafforzamento di una comune coscienza europea e affido dunque a questa edizione delle Giornate FAI del cinquantennale e alle 750 piazze italiane – che esse virtualmente rappresentano – l’auspicio che la nostra festosa, concreta e appassionata manifestazione del 22 e 23 marzo possa essere proposta, vissuta e percepita in questa ottica più ampia, più civile, più militante. Il mondo, e non solo noi europei, ne ha un immenso e drammatico bisogno. Viva l’Europa!” ha dichiarato Marco Magnifico, presidente FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

Ecco le aperture in Abruzzo:

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI CHIETI:

CASACANDITELLA, Fraz. Semivicoli

CASTELLO DI SEMIVICOLI

CASTELLO DI SEMIVICOLI CON SOMMELIER TOUR *Iscritti FAI

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI VASTO:

CASALBORDINO

BIBLIOTECA BENEDETTINA: VISITA ESCLUSIVA ALLA SEZIONE ANTICA *Iscritti FAI

LA MADONNA DEI MIRACOLI: ARTE, STORIA E DEVOZIONE POPOLARE

PALAZZO DE ARCANGELIS

PALAZZO DONATO TIBERIO: MEMORIE DI UN MEDICO DI FAMIGLIA

PALAZZO MAGNARAPA

PERCORSO STORICO-ARCHITETTONICO NEL BORGO ANTICO

VILLA LANZA

Aperture a cura del GRUPPO FAI DI ORTONA:

CRECCHIO

CRECCHIO: STORIE DI FAMIGLIE E DI PALAZZI

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI LANCIANO:

LANCIANO

CORSO ROMA: PALAZZI A CONFRONTO *Iscritti FAI

I TESORI RITROVATI

IL LIBERTY LANCIANESE TRA PALAZZI E PROGETTI

LA VIA DELLE LAVANDAIE: STORIE DI ACQUE E DI TERRE

LANCIANO SOTTERRANEA

LE STRADE DEI DIPINTI, DEGLI AFFRESCHI E DEI MURALES

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DELLA MARSICA:

AIELLI

AIELLI STAZIONE NOVECENTO

BORGO UNIVERSO – IL FUTURO DELL’UNIVERSO

COLLARMELE (AQ)

STAZIONE DI COLLARMELE: UN GIORNO DA CAPOSTAZIONE

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI L’AQUILA

A SSERGI Fraz. L’AQUILA (AQ)

TUNNEL DELLA GRAN SASSO SPA *Iscritti FAI – su prenotazione

BORGO DI ASSERGI E CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI SULMONA:

SCANNO

CHIESA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA, GIOIELLO BAROCCO

INTRECCI DI ARTE E TRADIZIONE NEL PARADISO DEI FOTOGRAFI

LAGO DI SCANNO: IL SENTIERO DEL CUORE

PALAZZO DI RIENZO, I SIGNORI DELLA LANA

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI PESCARA

LORETO APRUTINO

L’ANTICA LAURETUM *Iscritti FAI

CHIESA DI SANTA MARIA IN PIANO

LORETO APRUTINO: SCRIGNO PREZIOSO TRA ANTICHI TESORI

Questo sito fa parte dell’Itinerario europeo delle Giornate FAI di Primavera in quanto beneficia di fondi europei – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico.

PARCO DEI LIGUSTRI

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI TERAMO:

PINETO

VILLA CACCIANINI *Iscritti FAI

PINETA SECOLARE

PARCO MARINO DEL CERRANO

LE VILLE DI PINETO

MUTIGNANO E LA CHIESA DI SAN SILVESTRO PAPA

VULCANELLO DI FANGO “IL CENERONE”

