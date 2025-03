“Notte dei ricordi”, progetto speciale dedicato alla memoria di Luigi Pasquinelli

Sabato 15 marzo alle ore 21 a Pescara in #pasquinellicasacultura, si terrà la “Notte dei ricordi” progetto speciale del PHF.2/Poetry House Festival (le parole uniscono) dedicato alla memoria di Luigi Pasquinelli. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, la cultura si riaccende con un ricco programma composto da cinque serate e due progetti speciali. Il festival di poesia andrà avanti fino a maggio e ospiterà nomi eccellenti della nuova scrittura italiana contemporanea, e scrittori e scrittrici emergenti. Il PHF.2 è patrocinato dal Comune di Pescara e dalla Provincia di Pescara. Con gli auspici del CEPELL/Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. In collaborazione con il MLA/Museo Lettera d’Amore, Bibliodrammatica aps, SU/Sintassi Urbane - rivista letteraria.

Ospiti della serata, poeti, scrittori, giornalisti: Beniamino Cardines, Antonella D’Arrezzo, Sandra De Felice, Assunta Di Basilico, Manuela Di Dalmazi, Annamaria Di Lorenzo, Caterina Franchetta, Giulia Madonna, Mara Motta, Alessio Scancella, Patrizia Splendiani, Flora Amelia Suárez Cárdenas e con Maria Carinta Naccarella (cabarettista).

Il festival vuole innescare una potente riflessione sulla scrittura poetica e la poesia, sugli spazi di fruizione e ascolto sempre più rari e poco programmati. Direzione artistica Beniamino Cardines, coordinamento Annarita Pasquinelli. In casa, in un salotto, vicinissimi perché abbiamo bisogno di toccare con mano le parole del poeta o della poetessa. La poesia è fatta di cuore e passioni, di libertà e rivendicazioni, di partecipazione e democrazia, di esistenza e vitalità.

Beniamino Cardines, direttore artistico, dichiara: “Una serata speciale dedicata ai ricordi personali che, attraverso l’arte letteraria, diventano universali. Rimettiamo al centro il gesto della scrittura come luogo di socialità, socializzazione, e restituiamo alla parola scritta il potere di innescare confronti, dialoghi e relazioni. Cercare insieme è ritrovarsi e mettere in moto un dialogo attivo. Non c’è solo chi scrive, ma anche chi ascolta, entrambi parlano. Le parole hanno un peso, un significato, sono la continua esplorazione della nostra capacità di esprimerci, comunicare, entrare in relazione con gli altri. La cultura è qualcosa da desiderare, da volere, non solo qualcosa da fruire come spettatori in luoghi preposti e per il resto del tempo vuoti e silenziosi. La cultura nasce e cresce in ogni casa, è dalle nostre case che immaginiamo una società, che la rinnoviamo o la regrediamo”.

Annarita Pasquinelli, promotrice culturale, aggiunge: “Questa serata è dedicata alla memoria di mio padre Luigi Pasquinelli, un uomo dalla generosità straordinaria sempre pronto a farsi carico delle difficoltà altrui. Allo stesso tempo abbiamo chiesto ai nostri ospiti di portare un loro ricordo da condividere con il pubblico presente. Abbiamo immaginato una serata di condivisione non solo letteraria ma intima e dunque poetica”.