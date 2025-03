Pescara Pallanuoto in casa della CC Lazio per continuare la corsa

Torna in vasca domani sera alle 20 ad Acilia, contro la CC Lazio, il Pescara Nuoto e Pallanuoto, impegnato nella giornata numero 11 del campionato di serie B girone 3. Dopo la vittoria arrivata contro la Pol. Delta nello scontro al vertice i sabato scorso, i biancazzurri vogliono difendere la vetta della classifica con l’obiettivo di chiudere al comando la stagione regolare. Davanti a loro troveranno una squadra reduce da quattro sconfitte consecutive, ma con la voglia di riscatto e l’idea di evitare la retrocessione.

Sarà quasi un testacoda quello di Acilia, con i ragazzi guidati da mister Franco Di Fulvio che dovranno mantenere l’attenzione alta per evitare di commettere errori in una partita contro un avversario che ha poco da perdere. "Ci aspetta una partita scomoda, contro una squadra che in casa sa farsi rispettare", dice prima del match Gigi Foglio, miglior marcatore dei suoi sabato scorso contro la Delta con 5 reti.

"La CC Lazio ha diversi giocatori di esperienza e per questo dovremo fare attenzione. Noi però non abbiamo intenzione di fermarci e andremo ad Acilia per portare punti a casa". Poi prosegue: "Ora bisogna mantenere i piedi per terra. La vittoria di sabato scorso è stata importante perché arrivata dopo un periodo complicato, con la sconfitta nel derby e il cambio in panchina. La squadra ha risposto bene, ma bisogna continuare a lavorare per eliminare alcuni errori".