Pescara alla Ri-Scoperta di Alberto Manzi: scrittore, maestro, divulgatore, volontario

La Biblioteca diocesana 'Carlo Maria Martini' di Pescara ospiterà il 21 marzo alle ore 19 l'incontro sulla “Valenza educativa e letteraria della narrativa di Alberto Manzi", un evento dedicato alla Ri-Scoperta di Alberto Manzi scrittore, maestro, divulgatore, volontario.

L'incontro, organizzato dall'Associazione SmartLab Europe e Lector in Fabula, in collaborazione con C.A.M.A.F.I. Centro di Ateneo Multidisciplinare per l’Alta Formazione degli Insegnanti-Ud’A Chieti e con la Biblioteca Diocesana di Pescara, vedrà i Gruppi di Lettura condividere riflessioni e approfondimenti scaturiti dalla lettura della trilogia sudamericana e degli altri romanzi di Alberto Manzi. Sarà un'occasione interessante per svelare una narrativa poco conosciuta ed esplorare temi e messaggi di Manzi caratterizzati da un impegno fortemente educativo.

Un programma ricco di interventi e riflessioni

La serata si aprirà con i saluti istituzionali, seguiti da un'introduzione a cura di Annarita Bini, Presidente dell'Associazione SmartLab Europe. Successivamente, i Gruppi di Lettura Il Circolo della Luna – Montesilvano, il Club di lettura "Lassù in Collina "di San Silvestro, il GdL "Ponte di Parole", il GdL "Parole in Giardino", "Silvi Book Club di Silvi", " e "Lector in Fabula" presenteranno i risultati delle loro attività di lettura, condividendo letture e riflessioni sull'opera di Manzi.

A seguire Ilaria Filograsso, Docente di Letteratura per l'infanzia e l'adolescenza presso l'Università G. D'Annunzio, raccogliendo le sollecitazioni delle riflessioni dei Gruppi interverrà sulla valenza educativa e letteraria della narrativa di Manzi. Il coordinamento della serata sarà a cura di Luca Mazzocchetti, Direttore della Biblioteca Diocesana.