Scienza under 18 su18 organizza Giornata internazionale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali

Anche quest’anno, puntuale, Scienza Under 18 Pescara per l’Abruzzo promuove l’incontro con le studentesse e gli studenti sul tema: “La razza umana è una sola... tra scienza, storia e arte”, che si terrà il 20 marzo presso il Liceo Artistico Musicale Coreutico MIBE, scuola molto attiva nell’associazione. Anche in questa manifestazione abbiamo il patrocinio della università Gabriele D’Annunzio Chieti-Pescara e del Comune di Pescara. Coinvolgere le ragazze e i ragazzi in attività al di fuori dell’aula, creando occasioni di approfondimento e arricchimento culturale, sono tra gli obiettivi di Scienza under 18 Pescara per l’Abruzzo.

Nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, proclamata dall'ONU nella giornata del 21 marzo Su18 Pescara per l’Abruzzo, organizza anche quest’ anno , una mattinata speciale. A partire dalle 9.30, alunne ed alunni delle scuole coinvolte saranno protagoniste/i e interagiranno con relatrici e relatori invitati a parlare sul tema in una visione multidisciplinare . Il rispetto della persona e della diversità sono prima di tutto valori, prerequisiti irrinunciabili di civiltà. Scienza, storia e arte, intrecciandosi, aspirano a conoscere, esprimere e chiarire il reale.

Le/i ragazze/i delle scuole, invitati a partecipare, potranno rivolgere le loro domande, ma saranno loro stesse/i protagoniste/i con i lavori preparati per la giornata che vanno ad inserirsi in un percorso pluridisciplinare avviato nelle scuole(tavolo della didattica) e che durante l’evento saranno divulgati nelle varie forme comunicative (tavolo della comunicazione). Quest’anno, inoltre, in questa occasione, verrà ri-sottolineata l’importanza della nostra costituzione tramite una sessione speciale di Scatti di scienza. La riflessione sul tema della Costituzione e dei suoi contenuti si può stimolare, infatti, anche tramite la fotografia.

Gli scatti potranno trattare di tutti i principi fondamentali della Costituzione e dunque, a titolo d’esempio: eguaglianza senza distinzione alcuna di lingua, sesso, opinioni politiche, religione, condizione personale; sviluppo della cultura e della ricerca scientifica; tutela del paesaggio e del patrimonio storico del nostro paese; tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni; Temi importanti come le libertà violate, l’accoglienza e la considerazione della ricchezza delle diversità, il ripudio dei pregiudizi culturali e della guerra, l’attenzione alla tutela del nostro ambiente: questi sono solo alcuni spunti di questa speciale sessione di Scatti di scienza.

Di razzismo non si può parlare in modo estemporaneo ed avulso da percorsi didattici, la riflessione deve essere parte integrante della vita quotidiana. A scuola bisogna discuterne in maniera multidisciplinare. Oggi più che mai vogliamo essere promotrici e promotori di una campagna di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione.