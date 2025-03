Il viaggio di ALV a Spoltore e Pescara: lo stilista Alviero Martini si racconta

Doppio appuntamento pescarese per lo stilista di fama internazionale Alviero Martini che presenta la sua nuova "creazione", il libro dal titolo particolarmente eloquente "ALV – Andare Lontano Viaggiando" (Pagine) 4a edizione: lo stilista sarà presso la Soms Spoltore in piazza D'Albenzio 1, sabato 22 marzo alle ore 17.30 come ospite del presidente, Luigi Spina, e domenica 23 marzo alle ore 17.30 presso la Soms Pescara in via Piave 61, dove sarà ospite del presidente, Virginia Bonetti. Entrambi gli appuntamenti saranno moderati dalla dottoressa Annarita Di Paolo.

Come in un romanzo Alviero Martini racconta la storia della sua vita che risulta essere un'esplosione di creatività apprezzata in tutto il mondo. Creando la linea di borse "Geo" si guadagna l'appellativo di "stilista viaggiatore". Una storia di stile all'insegna di una forte personalità da "globetrotter".

Lo stilista viaggiatore nasce a Cuneo, dove compie i primi studi artistici. Nel 1990 crea la famosa collezione “1’ Classe”, che gestisce fino al 2005, proprio in questo anno nasce il suo nuovo percorso creativo: “ALV - Andare Lontano Viaggiando” che si trasforma poi in un vero e proprio libro da condividere con il suo pubblico ed infatti è proprio dai suoi passaporti che ha estratto tutti i timbri raccolti in anni di viaggi e ne ha fatto una texture chiamata “Passport”.

Gli eventi sono gratuiti e promossi da The Mac Live Management di Antonio Carlo Moccia con il patrocinio dell'Associazione Regionale Soms Abruzzo, Regione Abruzzo, Cultura Identità e Comune di Spoltore.