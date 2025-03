Allo Spazio Matta “Map (Star) the World – Pescara” di Vincenzo Marsiglia

Il 22 marzo alle ore 18.30 Matta Arte Contemporanea presenta il progetto “Map (Star) the World – Pescara”, di Vincenzo Marsiglia, a cura di Marcella Russo. L’artista è stato in residenza a Pescara nel mese di gennaio 2025 per realizzare una mappatura in vari luoghi della città. Servendosi della tecnologia HoloLens 2, un visore a realtà mista e aumentata, Marsiglia ha realizzato una mappatura digitale soffermandosi sui luoghi di maggior interesse storico-artistico. Incentrato sul connubio tra arte e tecnologia, il progetto è un'immersione sorprendente nella mixed reality.

L’evento del 22 marzo propone un’esperienza immersiva dove lo spettatore è accolto in un allestimento site-specific con una doppia installazione multimediale: l’opera video “Map (Star) the World – Pescara” realizzata dall’artista durante la residenza a Pescara e l’installazione "Emotional Immersion Star", che sarà anche scenografia della performance live di Ocrasunset ( aka Simone Boffa). Un ambiente video, sonoro, in dialogo con le musiche appositamente composte da Ocrasunset, mette lo spettatore in relazione profonda con la realtà e il mondo virtuale di Marsiglia. Il live set elettronico di Ocrasunset si basa su una strettissima interazione tra musica e immagine. La musica interagisce, modifica e distorce l’immagine in tempo reale rendendo la performance unica, ogni volta diversa dalla precedente.

Con "Map (Star) the World – Pescara" Marsiglia, fonde arte pubblica, esposizioni tradizionali e tecnologie digitali, offrendo un’esperienza che unisce il mondo materiale e quello virtuale, stimolando una riflessione sul dialogo tra memoria e futuro. In questi anni l’artista ha mappato numerose città italiane e straniere come Roma, Parma, Milano, Treviso, Certaldo, Firenze e Parigi, producendo una documentazione fotografica e video innovativa.

Matta Arte Contemporanea è la sezione dedicata alle arti visive, a cura di Marcella Russo, che dal 2020 porta avanti un programma di residenze d’arte, grazie al quale sta costruendo una collezione di opere site-specific collocate nella sede dell’ex mattatoio di Pescara, Spazio Matta.

L’evento è tra le attività del progetto ZETAVERSO vincitore del bando del ministero della cultura TOCC transizione digitale degli organismi creativi e culturali con il quale Artisti per il matta amplifica la propria programmazione per il coinvolgimento di un pubblico giovane attraverso le nuove tecnologie”. La finalità è quella di avvicinare i giovani all’offerta culturale con modalità accattivanti e al tempo stesso stimolarli ad una fruizione più consapevole dei dispositivi tecnologici nell’accezione pedagogica di Edutainement

PROGRAMMA

ore 18.30

Presentazione del progetto e dell’ opera video “Map (Star) the World – Pescara” durata 4’ 10” (loop) realizzato dall’artista durante la residenza a Pescara. Partecipano: Vincenzo Marsiglia e Marcella Russo.

ore 19

Presentazione dell’installazione "Emotional Immersion Star" che sarà anche scenografia della performance live di Ocrasunset (aka Simone Boffa). Un ambiente video, sonoro, in dialogo con le musiche appositamente composte da Ocrasunset, mette lo spettatore in relazione profonda con la realtà e il mondo virtuale di Marsiglia.

