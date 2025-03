Oasi Wwf Lago di Penne, si piantumano 200 alberi e arbusti di varie specie

Sabato 22 marzo alle ore 9.30 piantumazione di 200 alberi e arbusti di varie specie nell’Oasi Wwf Lago di Penne “Vestiamo le oasi di Verde”. Il progetto unisce le forze del WWF Italia e Humana People to People Italia con l’obiettivo di rendere le Oasi del WWF Italia ancora più verdi. L'obiettivo del progetto "Vestiamo le Oasi di Verde" è di coinvolgere nei tre anni oltre un terzo delle 100 Oasi del WWF in Italia intervenendo in specifiche aree che necessitano di ripristino, per rendere queste preziose riserve naturali più resilienti al cambiamento climatico e aumentarne la biodiversità, contribuendo attivamente a raggiungere l'importante obiettivo dell'UE di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030.

Piantare un albero significa pensare al futuro. Quello che può sembrare un gesto tanto semplice, è in realtà un’azione dai molti benefici sia per l’ambiente che per le persone. Un solo albero infatti è in grado di fornire vari servizi: assorbire anidride carbonica e quindi contrastare il riscaldamento climatico, fungere da habitat per molteplici specie animali, trattenere nel suolo l’acqua piovana, fornire prodotti commestibili, contrastare l’erosione del suolo e purificarlo, migliorare l’estetica di un’area e fornire opportunità di attività ricreative. Gli alberi sono quindi un prezioso alleato da difendere, e metterne di nuovi a dimora, se fatto nel pieno rispetto dei principi ecologici, consente di massimizzare le capacità del bosco di fornire cruciali servizi ecosistemici.

Durante tutti gli interventi saranno privilegiate specie indigene ed esemplari con un patrimonio genetico appropriato provenienti da vivai locali e certificati. I Direttori delle rispettive Oasi si occuperanno di scegliere accuratamente l’area in cui effettuare la piantumazione, di preparare opportunamente il terreno ad accogliere i nuovi alberi. Tutte azioni fondamentali per consentire un accrescimento ottimale.

Il progetto fa parte della campagna Our Nature del Wwf che punta a ripristinare specie e habitat attraverso la raccolta di dati scientifici, il coinvolgimento di cittadini e la diffusione della conoscenza dei benefici resi all’uomo dalla Natura. Nell’Oasi WWF – Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, sabato 22 marzo verranno messe a dimora gli arbusti mediterranei e officinali nell’area tra il Centro Visite e l’Area Floro-faunistica. Lo scopo, oltre ad aumentare la biodiversità della riserva, è quello di fornire un riparo alle numerose specie di animali feriti recuperati dal CRAS Lago di Penne.