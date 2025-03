Le emozioni al centro, doppio sold out al Kabala per l’omaggio a Pino Daniele di Bosso e Burgio

Fabrizio Bosso e Seby Burgio hanno sbancato il Kabala con un doppio concerto tutto esaurito già da diversi giorni prima dell’evento: "Il cielo è pieno di stelle" è il titolo del concerto immaginato intorno alla musica di Pino Daniele, un percorso che unisce i brani più iconici del repertorio del grande cantautore e chitarrista napoletano con la maestria dei due jazzisti in una interpretazione inedita ed originale, concepita per «vestire una musica già grande ma con colori nuovi e autentici», facendo risuonare melodie straordinarie con la timbrica e la poesia dell’incontro tra tromba e pianoforte.



«La musica e la poetica di Pino Daniele - afferma Fabrizio Bosso - hanno influenzato generazioni di musicisti, me compreso. Nelle sue melodie non c'è mai una nota fuori posto e non c'è solo il blues, il rock o il funky ma anche tantissimo jazz. Tutti abbiamo cantato Pino Daniele nella nostra vita.»



E con una naturalezza intima e condivisa, le emozioni hanno attraversato la sala per unire musicisti e pubblico attraverso canzoni che tutti conoscono e vivono in maniera personale. Pino Daniele è uno dei musicisti più impotanti del Novecento e lo testimonia la profondità del legame che gli ascoltatori hanno con i suoi brani e con le atmosfere della sua musica. Una connessione che, di volta in volta, si è esternata in ascolti rapiti, nella partecipazione battendo le mani a tempo nei passaggi più ritmati e, infine, nel coro con cui nel finale hanno cantato, sulle note di Bosso e Burgio, il ritornello di “Se mi vuoi”.



Nella Sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara, in occasione dei due concerti sono stati esposti gli scatti dell’abruzzese Vittorio Finocchio, primo fotografo ufficiale di Pino Daniele: una mostra che ripercorre i momenti più esaltanti della prima parte di una carriera assolutamente eccezionale, di cui Vittorio Finocchio è stato testimone, al seguito di Pino Daniele per oltre due anni sui palchi di tutta Italia come suo reporter personale.



"Il cielo è pieno di stelle" è anche il nome dell'album pubblicato per Warner Music nel 2024, da Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello e registrato nello storico Splash Recording Studio di Napoli.