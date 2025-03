Lunedì mattina a teatro con "Mamma voglio fare l'attore"

E’ un appuntamento teatrale mattutino quello organizzato per lunedì 24 marzo all'auditorium Cerulli di Pescara, in via Verrotti, dall’associazione "Alda e Sergio" con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune, guidato dal vice sindaco Maria Rita Carota. “Mamma voglio fare l’attore” è il nome dello spettacolo che sarà portato in scena per gli studenti della città lunedì prossimo, alle ore 10:30, con la regia e la direzione artistica della maestra Orietta Cipriani (aiuto regia Riccardo Di Sante).

La performance (ingresso gratuito per gli studenti) prende spunto dal monologo di Stefano Tosoni e porta in scena i conflitti familiari che permeano la nostra società, aprendo una riflessione nel pubblico presente. L’associazione "Alda e Sergio", promotrice di tante iniziative nel sociale, annuncia che sul palco ci saranno Riccardo Di Sante, attore, la cantante Lulù, Arangub, Luigi Blasioli al contrabbasso, Dino Tonella alla tromba, Orietta Cipriani al piano, il cantante pop trap Piergiorgio, il tenore Carmine Salvatore e la violinista Martina Catena.

Lo spettacolo teatral-musicale, come lo definisce l’associazione guidata dal presidente Massimo Parenti, è solo l’ultima di tante iniziative promosse da "Alda e Sergio", la cui finalità è di agevolare l’inserimento sociale di tutti quei minori che hanno difficoltà di ingresso o adattamento tra i coetanei, ad esempio per un disagio economico o per l’appartenenza a minoranze linguistiche o, magari, dopo un ricovero ospedaliero. Sono tanti i progetti realizzati e quelli in cantiere anche per il 2025 e tra i prossimi da proporre ai pescaresi figura anche la vendita delle uova di Pasqua solidali.

Dal vice sindaco e assessore alla cultura Maria Rita Carota arriva il plauso per l’appuntamento del 24: "è l'ennesima dimostrazione della grande vitalità di questa associazione che si impegna per i giovani della nostra città puntando anche sulla cultura che è un ottimo stimolo per i più giovani e anche un fantastico collante per chi desidera stare in compagnia”.