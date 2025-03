Edoardo Prati di scena al Teatro Circus il 5 aprile con "Cantami d'amore"

"Cantami d’amore", il primo spettacolo di Edoardo Prati, andrà in scena al Teatro Circus di Pescara il prossimo 5 aprile alle 21:00. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): primo settore 34,50 euro – secondo settore 28,75 euro – terzo settore 23 euro (diritti di prevendita inclusi). Info: 085.9047726, www.besteventi.it .

Edoardo Prati, classe 2004, studente che traduce la vita attraverso la sua passione: i grandi classici della letteratura. Dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social, Edoardo porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore. Lo spettacolo mescola in maniera unica e delicata la visione delle cose di Edoardo alle pagine più belle della letteratura classica e della musica da Lucrezio a Battiato. Siamo parte di un mosaico esteso e secolare, non siamo i primi e non saremo gli ultimi in balia dell'ingovernabilità e delle contraddizioni dei sentimenti. Dopotutto L’amore è la cosa meno fascista che esista. L’amore è la cosa più politica.

“Cantami d’amore” è scritto da Edoardo Prati, Manuela Mazzocchi e Enrico Zaccheo. Regia di Enrico Zaccheo.