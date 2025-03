Montesilvano, sgomberato lo stabile di via Mosa. Forconi: "Gioia irrefrenabile"

Si è conclusa con successo nella giornata odierna l’operazione di sgombero dello stabile situato in via Mosa, uno degli ultimi immobili presenti sul territorio comunale di Montesilvano ancora in attesa di definitiva confisca.

Esulta il consigliere delegato alla sicurezza, Marco Forconi: “Finalmente, dopo decenni, viene ristabilita la legalità”, scrive sui social. “Dopo 24 anni di abusivismi, violenze, sparatorie, vessazioni, minacce, gravissimo disturbo della quiete pubblica, condivido con tutti i residenti di via Mosa una gioia irrefrenabile. Ringrazio il Prefetto, il Questore, il Sindaco, le Forze dell'Ordine e tutti gli 'attori' che hanno consentito il raggiungimento di questo successo. Noi faremo sempre il nostro dovere, a prescindere dalle conseguenze. Viva la legalità”.