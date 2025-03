Masci: "L'allerta meteo prosegue"

“Da due giorni la nostra città è interessata da un’allerta meteo con piogge torrenziali e l’ingrossamento del fiume, che ha portato a una tracimazione senza, fortunatamente, causare danni. L’allerta prosegue e continueremo a monitorare la situazione con la massima attenzione”.

Così il sindaco Masci, che rivolge “un grande grazie ai volontari della Protezione Civile, alla Polizia Locale, agli operatori di Ambiente e a tutti i dipendenti del Comune, che stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza di Pescara e dei pescaresi”. Sono state intanto firmate le ordinanze per la chiusura del Centro operativo comunale (ore 19:30) e per la riapertura delle golene.

Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha invece emesso il seguente avviso di condizioni meteorologiche avverse: "Dalle prime ore di sabato 29 marzo, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, in particolare sui rispettivi settori tirrenici e adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".