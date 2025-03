Due appuntamenti a Pescara per la “Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo”

Sono due gli appuntamenti organizzati a Pescara dal Comune, insieme a tante associazioni, in occasione della “Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo”, che si celebra il 2 aprile, mercoledì prossimo. A presentare la manifestazione mattutina, che si svolgerà allo stadio, e quella pomeridiana, in programma nella sala consiliare del Comune, sono stati il sindaco Carlo Masci, con gli assessori allo Sport e alla Disabilità, rispettivamente Patrizia Martelli e Massimiliano Pignoli, e i tanti protagonisti della giornata, a partire dalle associazioni per finire con le scuole coinvolte.

“In pista per l’Autismo”, organizzato dall’Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili in collaborazione con l’Associazione Sos Autismo e l’Asd Vini Fantini, porterà 400 bambini allo Stadio Adriatico “G. Cornacchia”, a partire dalle 9.30 del 2 aprile, ha spiegato l'assessore Martelli. “Nella struttura sportiva”, ha detto, “si svolgeranno delle gare di atletica e di corsa, con il coinvolgimento di 13 scuole, tra comprensivi e istituti superiori: saranno costituite delle piccole squadre e i diretti protagonisti saranno i ragazzi nello spettro, accompagnati dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dai docenti di sostegno. Con questo appuntamento si vuole offrire un’esperienza diretta di inclusione lavorativa, certificata anche con il riconoscimento dei crediti formativi scolastici per gli studenti, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport”, ha concluso Martelli. “L’associazione Sos Autismo”, ha aggiunto il presidente Christian Bove, “vuole sensibilizzare la cittadinanza, far conoscere l’autismo attraverso lo sport, promuovendo le buone prassi dell’inclusione scolastica, sociale e lavorativa. Questo appuntamento vuole creare opportunità occupazionali e sociali per i ragazzi neuro tipici e non, consentendo loro di svolgere attività di accoglienza e di partecipare all’organizzazione dell’evento del 2 aprile”.

Il secondo appuntamento è quello organizzato dall'assessorato alla Disabilità che si terrà alle ore 16.30, nella sala del Consiglio Comunale con la partecipazione degli enti del Terzo Settore: Fondazione Papa Paolo Sesto, Fondazione Oltre Le Parole, Vittoria Odv La Città Dei Ragazzi, Endas Abruzzo, Angsa Abruzzo, La Casa Volante Blu Aps, Fondazione Anffas Pescara e Diversuguali Odv nonché la Fondazione Summa e il Teatro Cavour. Parteciperanno le famiglie e i cittadini interessati.

“L’evento”, ha spiegato l’assessore Pignoli, “prevede la proiezione del cortometraggio, a cura del Teatro Cavour, “La polvere del tempo”, scritto e diretto da Giuseppe Pomponio con aiuto regia di Lina Bartolozzi. I protagonisti sono i ragazzi con autismo, accompagnati da attrici e attori in un itinerario che farà rivivere, nel racconto, i luoghi della memoria storica di Pescara (quali il fiume, la Basilica della Madonna dei Sette Dolori, Villa del Fuoco, Colle del Telegrafo, il borgo dei pescatori e infine il Teatro Cavour, luogo da cui inizia l’itinerario). I ragazzi coinvolti nel progetto frequentano la Fondazione Papa Paolo Sesto. Nel corso del pomeriggio porteranno una testimonianza i referenti degli Enti del Terzo Settore che si occupano di autismo o che, tra i loro associati, hanno persone con autismo e nello specifico interverranno Peppino Polidori ed Elisa Di Tillio, rispettivamente presidente e direttrice generale della Fondazione Papa Paolo Sesto, Victoriano Lemme, presidente della Fondazione Oltre Le Parole, Pamela Contini, coordinatrice di Vittoria Odv La Città dei Ragazzi, Simone D’Angelo, presidente regionale Endas Abruzzo, Alessandra Portinari, presidente Angsa Abruzzo, Italo Tieri, Presidente de La Casa Volante Blu Aps, l’educatrice Stefania Massacese della Fondazione Anffas Pescara e Simona Lanfranco, coordinatrice di Diversuguali Odv. Inoltre, per celebrare la giornata dedicata all'autismo, sarà realizzata un’opera ispirata al Genius Loci di Franco Summa, che con la sua arte “partecipata” ha affrontato, nel suo percorso, diverse tematiche sociali”, ha concluso Pignoli.

L’opera sarà introdotta da Giovanni Tavano, vicepresidente della Fondazione Summa, e tutti i partecipanti contribuiranno a realizzarla indossando un guanto: ognuno poggerà l'impronta intinta in vernici (i 12 colori dell’arcobaleno dell’artista) sulla tela. E la tela stessa assume un significato importante in quanto la Fondazione Summa ha donato al Comune l’ultima tela bianca acquistata dal Maestro. Per la realizzazione dell’opera coadiuveranno i lavori Natalia D’Avena e Mauro Summa della Fondazione Summa, nonché gli artisti Armando Di Nunzio e Mauro Di Berardino. La manifestazione sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Consiglio Comunale e sulla pagina Facebook del Comune.

"In questa giornata sono impegnate tutte le agenzie di socializzazione", commenta il sindaco Carlo Masci, "e c'è un grande lavoro collettivo: è bello vedere questa unità di intenti per un unico obiettivo. Quando si lavora così ciò che conta è la voglia di fare, con l'entusiasmo dei ragazzi che si sentono protagonisti, e noi li accompagniamo grazie alla rete di protezione che esiste in città".