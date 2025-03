Maltempo: Trulli, “A Spoltore già intervenuti sulle buche nell'asfalto”

"Questa mattina siamo intervenuti sulle strade comunali, laddove le piogge hanno creato buche". Lo afferma la sindaca di Spoltore, Chiara Trulli. “La Spoltore Servizi, coordinata dai nostri tecnici comunali, ha effettuato lavori di sistemazione dell'asfalto su diversi tratti del territorio comunale. In questo momento, stiamo prontamente intervenendo su Via Barco dove la pioggia ha creato buche nel manto stradale e con la Spoltore Servizi, l'ufficio tecnico e la Provincia Di Pescara siamo al lavoro con i nostri operai - prosegue il sindaco - La Via Barco, come molti sanno, non è solo competenza del Comune di Spoltore ma per ampi tratti vede la competenza del Comune di Montesilvano e di Pescara, nonché della Provincia. Tuttavia, insieme alla Provincia stiamo facendo oggi, di Domenica, un grande lavoro di sistemazione”.

E ancora: "Con Spoltore Servizi abbiamo procurato i materiali e insieme al personale della Provincia coordinati dall'Ing. Marco Scorrano e dal nostro ufficio tecnico che ringrazio, si stanno chiudendo le buche. Abbiamo il personale della Polizia Locale coordinato dal nostro Comandante sul posto per svolgere in sicurezza i lavori. Abbiamo lavorato tutta la mattina per organizzare questo ed altri interventi, come pure siamo impegnati con il servizio di Protezione civile comunale su tutto il territorio comunale, intervenendo a presidio e pattugliamento per garantire un pronto intervento e la sicurezza e la serenità dei nostri concittadini".