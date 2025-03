Moscufo, Cardone (Lega): “L'autovelox sulla statale 151 va disattivato, l'installazione non è regolare”

“Subito la disattivazione dell'autovelox fisso lungo la strada statale 151 nel territorio di Moscufo in quanto l'installazione non è regolare”. A chiederlo, attraverso una mozione, è il consigliere comunale della Lega, Angelo Cardone. “L'autovelox - spiega - è stato posizionato sul lato destro della strada, adiacente alla corsia direzione Collecorvino, quando in realtà doveva essere collocato su quello opposto come da autorizzazione Anas”. Nella mozione, che sarà portata in consiglio comunale lunedì 31, Cardone ripercorre un po' tutta la vicenda.

“A fine dicembre 2022 - fa presente - la giunta ha deliberato l'installazione dell'autovelox dal km 15 al km 17 della strada regionale 151, su tutti e due i lati di percorrenza, in via sperimentale per sei mesi prorogabili di altri 6 mesi e ciò a seguito delle numerose lamentele da parte dei cittadini, preoccupati per l'alta velocità con cui la strada veniva percorsa, nonostante fra l'altro la presenza del limite, e per i continui incidenti. Il 4 aprile 2023, - prosegue - dopo alcune vicissitudini, l'Anas ha concesso il nulla osta per l'installazione del dispositivo 'al Km 17+291 lato sinistro' per poi far presente dieci giorni più tardi di aver rilevato un'installazione difforme rispetto a quella autorizzata poiché collocata erroneamente sul lato destro. Non solo. Agli atti risulta un certificato di installazione dell'impianto da parte della ditta, datato 11 ottobre 2023, che riporta una diversa indicazione dei chilometri ossia 17+300 e non 17+291. Alla luce di tali irregolarità, l'autovelox va disattivato”.