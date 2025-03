"Oh oh, chi bella famije", doppia data sold out a Città Sant'Angelo

Nessuna allerta meteo ha scoraggiato il pubblico di Città Sant'Angelo che nel weekend si è recato al Teatro Comunale per "Oh oh, chi bella famije", spettacolo teatrale comico in vernacolo abruzzese scritto e diretto da Romeo D'Alberto e interpretato dal duo "La Lima & La Raspa (Enea Di Liberato & Romeo D'Alberto) e che ha aggiunto in curriculum un doppio sold out.

Il doppio appuntamento per l'Agenzia Power Eventi, in collaborazione con la Pro Loco di Città Sant'Angelo Angulum, ha fatto divertire il pubblico e per Giovanni Di Sipio è proprio questo l'aspetto importante: "è la soddisfazione di veder ridere senza pensieri le persone che ci da davvero soddisfazione. I personaggi, esilaranti, che portano spesso in scena sono Ndonio Rascicaporta e Ndunetta La Carbinire , due contadini abruzzesi marito e moglie in perpetua lotta per colpa della suocera di lei , la perfida Mariacarmina: con loro sul palco ci sono scene di vita quotidiana, e la capacità di saper sdrammatizzare i problemi, anche i più complessi".