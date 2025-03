Comitato Pescara Fortis interviene sulla realizzazione del Parco Nord: "Ecco cosa pensiamo"

Il Presidente del Comitato Pescara Fortis, Mauro Renzetti, interviene in merito all'approvazione di “un'importante opera verde per la comunità”, a seguito dell'adunanza che si è svolta il 27 marzo. Si tratta del Parco Nord:

"Desidero innanzitutto esprimere un sincero ringraziamento al Sindaco Carlo Masci e a tutto il Consiglio Comunale di Pescara per l'approvazione di questa opera che riteniamo di grande importanza per la nostra comunità. Tuttavia sento il dovere di sollevare un dubbio in merito a delle criticità che, purtroppo, mostrano già i limiti nella gestione della cosa pubblica nella nostra città. Da anni il centro di Pescara e alcune aree verdi, come quelle nei pressi della stazione degli autobus, sono diventate, purtroppo, un presidio della criminalità, vagabondi e tossicodipendenti. La mia preoccupazione è che questo nuovo parco, specialmente nelle ore più particolari della giornata, possa rivelarsi una terra di nessuno".

E ancora: "Confidiamo nel fatto che l'Amministrazione Comunale sappia prendere in considerazione queste nostre perplessità - conclude Renzetti - e mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la vivibilità del centro cittadino affinché questo nuovo spazio pubblico nasca sotto i migliori auspici, affinché possa diventare un vero valore aggiunto per tutti i cittadini di Pescara".