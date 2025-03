Rinnovo Rsu nelle scuole, Frascari: "Un importante appuntamento democratico"

Nei giorni 14, 15 e 16 aprile il personale di tutti gli istituti scolastici è chiamato a rinnovare i propri rappresentanti in seno alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) della propria scuola. "Questo è un momento fondamentale per esercitare il diritto di voto e per far sentire la propria voce all'interno del sistema educativo", dice Carlo Frascari, segretario regionale dello Snals Abruzzo.

“Lo SNALS - Confsal partecipa attivamente a questa tornata elettorale con le proprie liste e invita tutto il personale a sostenere un sindacato che ha fatto dell’autonomia il proprio tratto distintivo fin dalla sua costituzione. Il voto per le nostre liste", aggiunge Frascari, "non solo permette di scegliere i rappresentanti per le relazioni sindacali d’istituto, ma contribuisce anche a rafforzare la presenza dello SNALS a livello nazionale, in un periodo cruciale per il personale scolastico, in vista del rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro".

“È fondamentale migliorare le condizioni economiche e giuridiche di chi lavora nella scuola”, aggiunge il segretario Snals, "e, per farlo, è necessario dare fiducia a chi crede nel protagonismo democratico nella gestione del sistema istruzione. Questo deve avvenire sia a livello di singolo istituto che a livello nazionale, senza cedere a velleità demagogiche o pregiudizi ideologici. Invitiamo perciò", conclude Frascari, “tutti a partecipare attivamente a questo importante appuntamento, perché il futuro della scuola è nelle nostre mani”.