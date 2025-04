"Back to Momix", lo spettacolo al Circus: ecco quando

I Momix tornano a Pescara con un nuovo show, proposto in tre giornate. Si intitola BACK TO MOMIX, andrà in scena al Teatro Circus martedì 15 aprile e mercoledì 16 aprile alle ore 21 e giovedì 17 aprile alle ore 16.30. L’evento, annunciato da Patagonia Pictures, porta sul palco dopo tredici anni dall’ultima esibizione in Abruzzo, la celebre compagnia di ballerini illusionisti, fondata da Moses Pendleton e conosciuta in tutto il mondo per l’eccezionale originalità e bellezza degli spettacoli. Biglietti disponibili su Ciaotickets.

Sarà una festa fra Momix ed il suo pubblico abruzzese (e non solo). Un binomio perfetto che da sempre si diverte, si emoziona, si prende anche un po’ in giro e continua ad incantarci da ormai due generazioni. Un entusiasmante show in due atti, nel quale si avvicenderanno i numeri più celebri con una rinnovata intensità. BACK TO MOMIX nasce dal desiderio di levità e spensieratezza - caratteristiche fondanti per la compagnia - e uno sguardo sempre teso al futuro. Da qui il gioco di parole del titolo che richiama un classico della cinematografia targata Ottanta. Momix, che di anni ormai ne ha quarantacinque, non sembra accorgersene. Anzi affronta con maggior slancio le sfide della gravità, le acrobazie dei suoi incredibili ballerini e il trasformismo dei suoi personaggi che evocano sensazioni e colori sempre originali.

Dall’esordio con “Momix classics”, che lascia il segno su una platea internazionale, alla volta di “Passion”, altro successo planetario del 1992 costruito sulle note de “L’ultima tentazione di Cristo” di Martin Scorsese. Seguono straordinarie produzioni come “Baseball” nel 1994, “Supermomix” nel 1996, “Opus cactus” nel 2001. Nell’estate del 2010 arriva “Momix remix”, con due nuove coreografie in prima mondiale, e nel 2013 debutta “Alchemy”, capovolgendo l’impronta Momix in una performance carica di mistero ed a tratti sorprendente, mostrando ancora un’altra faccia della multiforme vena artistica del regista Moses Pendleton. Carismatico creatore di un gruppo che, nonostante i cambiamenti subiti nel tempo, continua a stupire grazie alla fusione perfetta di corpi, ai giochi di luce, agli attrezzi di scena, ai costumi… a quel fattore X che rende il talent unico ed inarrivabile nel suo genere.

Con l’immutata voglia di divertire gli spettatori, BACK TO MOMIX andrà in scena presso il Teatro Circus di Pescara (via Lanciano, 1). Lo spettacolo, annunciato da Patagonia Pictures, inizierà martedì 15 e mercoledì 16 aprile alle ore 21, con l’apertura delle porte al pubblico alle ore 20, e giovedì 17 aprile alle ore 16.30, con l’apertura al pubblico alle ore 15.30. Biglietti disponibili sul circuito online Ciaotickets (al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/back-to-momix-pescara) e nei punti vendita ad esso collegati.