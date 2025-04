Promozione turistica e bandi: sinergia tra Regione e Cna Abruzzo

Rafforzare la sinergia tra Cna Turismo Abruzzo e Regione, per accrescere l’attrazione del nostro territorio e aiutare le imprese del settore.

Diversi i punti messi a fuoco nel corso del positivo incontro tenuto a Pescara tra il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo con delega al Turismo, Daniele D’Amario (che è anche coordinatore nazionale delle Regioni italiane), e una delegazione della CNA Abruzzo composta dal direttore regionale Silvio Calice, dalla presidente e dal coordinatore regionali di Cna Turismo Abruzzo, Francesca Mastromauro e Gabriele Marchese. Con loro, proprio a sancire l’interesse dell’appuntamento, anche il responsabile nazionale di Cna Turismo, Cristiano Tomei.

Regione e Cna hanno concordato un percorso che punta alla promozione sinergica di eventi dedicati alla vacanza attiva e al turismo esperienziale: come “Active Abruzzo”, la manifestazione che la Cna organizza da cinque anni per presentare l’offerta del nostro territorio a tour operator, giornalisti e professionisti del settore; e il TTG di Rimini, ovvero il più importante appuntamento nazionale dove sia Cna che Regione sono presenti con un ricco calendario di incontri e momenti di promozione.

A far da corredo a questo programma, Cna Turismo Abruzzo si è impegnata con D’Amario a contribuire a un’attività di informazione nei confronti delle imprese per la promozione del bando – in via di pubblicazione – che la stessa Regione ha emanato. Bando dal titolo “Supporto alle Microimprese per servizi collegati ai territori percorsi dalle ciclovie e dai cammini", che prevede una ricca dotazione finanziaria di ben 10 milioni di euro: una cifra che può rappresentare un ulteriore, utile strumento per lo sviluppo dell’offerta turistica legata al nostro territorio.