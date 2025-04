All'Aurum “Il programma europeo Cerv e opportunità di finanziamento a disposizione”

Il centro d'informazione Europe Direct Chieti dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, in collaborazione con UEAM (Ufficio Europa Area Metropolitana), ha organizzato l'evento "Il Programma europeo CERV e le opportunità di finanziamento a disposizione - Cittadinanza, uguaglianza, diritti e valori" che si terrà oggi, 1° aprile, alle ore 9.30 presso la Sala Europa dell'Aurum.

Dopo i saluti di benvenuto da parte del Sindaco di Pescara, Carlo Masci, del Presidente del CSV Abruzzo, Casto Di Bonaventura e della professoressa Fausta Guarruello, Responsabile scientifico dello Europe Direct della “d’Annunzio” i lavori, moderati dalla dottoressa Annalisa Michetti, Responsabile dello Sportello Europe Direct della “d’Annunzio”, saranno introdotti da Salvatore Di Pino, Consulente Abruzzo in Europa/UEAM.

Il Programma CERV, i bandi ad esso collegati e gli strumenti operativi utili alla presentazione delle proposte progettuali di successo saranno illustrati da Manuela Marsano, Responsabile del punto di contatto nazionale del Programma CERV. Seguirà la testimonianza di Fabio Petricca, Consulente Abruzzo in Europa/UEAM su due progetti CERV già realizzati in Abruzzo. Ecco cosa spiega Annalisa Michetti, Responsabile dello Europe Direct dell’Università “Gabriele d’Annunzio”:

“L’evento rientra nell’attività che svolgiamo volta all’incontro conoscitivo, propositivo e fattivo tra Cittadini, territorio e Unione Europea. L’occasione, ancora una volta, sarà utile per conoscere meglio iniziative importanti, come il Programma Europeo CERV che ha al centro Cittadinanza, Uguaglianza, Diritti e Valori. Ricordo che sono ancora aperti il bando per promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini per sostenere progetti che li coinvolgano direttamente in attività legate alle politiche UE e li incoraggi a comprendere il processo decisionale delle politiche dell'Unione, mostrando come parteciparvi concretamente e consentendogli di esprimere la loro opinione, il Bando sui diritti e sulla partecipazione dei minori per promuovere, sostenere e attuare politiche per proteggere e promuovere i diritti dei minori e il Bando Daphne sulla prevenzione e il contrasto della violenza di genere per prevenire e contrastare la violenza contro varie categorie di persone (donne, minori, disabili, LGBT), oltre che sostegno e protezione delle vittime”.