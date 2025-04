3 aprile a DOCudi2025 proiezione del film "Saudade" di Pietro Falcone

Giovedì 3 aprile in concorso a Docudi' - Concorso Cinema Documentario è in programma a Pescara, presso l’Auditorium Cerulli, la proiezione di "Saudade" di Pietro Falcone. Sarà presente il regista.



Cosa sei disposto a fare per amore? Nilde quando aveva poco più di vent’anni ha seguito la persona che ama dal Brasile all’Italia. Qui ha messo su famiglia e qui è rimasta bloccata. Saudade è un’intima conversazione tra una madre che soffre e suo figlio che cerca di capirla tramite i suoi occhi. I ricordi riaffiorano e scolpiscono il presente, creando il complesso ritratto di due famiglie diverse che si sono inevitabilmente unite.



Pietro Falcone nasce nel 1999 a Pescara, si trasferisce a Roma per studiare cinema alla Rome University of Fine Arts dove consegue con lode, il diploma accademico di I livello con una tesi dal titolo “Saudade – un diario: appunti sulla realizzazione di un film documentario”. Lavora a Roma come coordinatore di produzione per la Maestro srl. Durante il suo stage alla IFA di Pescara, entra a far parte del progetto IFA Glocal Film con "Saudade" che viene prodotto con Cristiano Di Felice.