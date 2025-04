Giornata consapevolezza sull'autismo: 400 studenti in gara allo stadio, il Comune incontra le associazioni

"Una giornata di sport, di divertimento e di inclusione. Una giornata straordinaria di sensibilizzazione della città, affinché ci sia un'attenzione sempre maggiore, una consapevolezza a 360 gradi, sull'autismo. È un primo passo significativo che scaturisce da un bel lavoro di squadra tra il Comune, l'Associazione SOS Autismo e 13 scuole della città che hanno aderito e sono state protagoniste".

Cosi l'assessore allo Sport Patrizia Martelli commenta la manifestazione "In pista per l'autismo", che si è svolta questa mattina allo stadio Adriatico "Cornacchia" con la partecipazione di 400 studenti delle scuole secondarie di primo grado Foscolo, Antonelli, Colonna, Michetti-Pascoli, Montale e Carducci che hanno gareggiato sulla pista di atletica, sfidandosi con grande entusiasmo e concentrazione. Hanno coordinato le attività i ragazzi nello spettro autistico provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado IPSSAR De Cecco, Liceo MIBE, IIS. A. Volta, Liceo Maior, I.T. Tito Acerbo, Liceo Marconi, ITS Aterno-Manthone, Liceo Scientifico Galilei ai quali è stato riconosciuto un ruolo di primo piano perché hanno avuto un ruolo attivo nell'organizzazione di questo evento. Allo stadio c'erano anche i giudici sportivi della Opes Comitato Regionale Abruzzo coordinati da Alberico Di Cecco.

La seconda parte della giornata dedicata dall'autismo si è svolta nella sala consiliare del Comune. L'assessore comunale alla Disabilità, Massimiliano Pignoli, traccia un bilancio più che positivo dell'appuntamento. "Bisogna avere più attenzione per questi ragazzi speciali, dobbiamo supportarli sempre più, supportare le loro famiglie per le varie esigenze che rappresentano alle istituzioni. Cercano una mano tesa, e noi gliela diamo, tant'e che è già in corso un progetto mirato del Comune". Pignoli ha messo al centro gli Enti del terzo settore, dando loro "la possibilità di raccontarsi e di dialogare direttamente con le istituzioni, che hanno raccolto l'invito del Comune".

Le realtà invitate a parlare di autismo sono la Fondazione Papa Paolo Sesto, la Fondazione Oltre Le Parole, Vittoria Odv La Città dei Ragazzi, Endas Abruzzo, Angsa Abruzzo, La Casa Volante Blu Aps, la Fondazione Anffas Pescara e Diversuguali Odv. Durante il pomeriggio è stato proiettato il cortometraggio, a cura del Teatro Cavour, "La polvere del tempo", scritto e diretto da Giuseppe Pomponio con aiuto regia di Lina Bartolozzi. L'evento si è concluso in maniera festosa con la realizzazione di un'opera ispirata al Genius Loci di Franco Summa: tutti i presenti hanno impresso la propria l'impronta, intinta nelle vernici (i 12 colori dell'arcobaleno dell'artista), su una tela: non è stata usata una tela a caso ma l'ultima tela bianca acquistata dal Maestro, che la Fondazione Summa ha donato al Comune.