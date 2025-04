Lions Club Pescara Host, tre eventi nelle scuole della città all'insegna della cultura per i giovani

Il Lions Club Pescara Host conferma il proprio ruolo di protagonista nella promozione culturale e formativa sul territorio con un'iniziativa senza precedenti: tre importanti eventi educativi che si svolgeranno contemporaneamente venerdì 11 aprile, in tre diverse scuole della città.

Sotto la guida del Presidente Alessandro Rasetta, il Lions Club Pescara Host - fondato nel 1957 e primo club del Distretto 108A - dimostra ancora una volta il suo impegno concreto verso le nuove generazioni attraverso progetti di alto valore formativo.

Al Liceo Classico, guidato dalla dirigente scolastica dottoressa Antonella Sanvitale, il Presidente Rasetta modererà l'incontro con Francesco Vissani, autore del libro "L'evoluzione del pensiero scientifico dall'antica Grecia ai nostri giorni". Un'occasione preziosa per gli studenti di confrontarsi con tematiche interdisciplinari che spaziano dalla filosofia alla matematica, creando un ponte tra cultura classica e pensiero scientifico moderno.

Contemporaneamente, presso l'Istituto Tecnico "Tito Acerbo", diretto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Bianco, l'Avv. Andrea Scoponi presenterà il rinnovato "Premio Guido Alberto Scoponi", iniziativa che quest'anno si trasforma in un percorso concreto di orientamento per una sezione del percorso SIA. Grazie alla collaborazione con OSM EDU, gli studenti avranno l'opportunità di partecipare a un programma specializzato che li supporterà nelle scelte future. Il premio, dedicato alla memoria dell'Avv. Guido Alberto Scoponi, socio fondatore del Lions Club Pescara Host, mantiene viva la sua eredità di impegno verso i giovani.

Il terzo evento si terrà presso la scuola secondaria di primo grado "Tinozzi" dell'Istituto Comprensivo Pescara 8, diretto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Michela Terrigni, dove la Prof.ssa Ester Vitacolonna, socia del Lions Club Pescara Host e officer distrettuale, guiderà un importante incontro sulla prevenzione e sensibilizzazione riguardo diabete e disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. L'iniziativa, parte del Service distrettuale "Diabete: Prevenzione, Diagnosi precoce e Interventi sociali", vede la collaborazione di docenti dell'Università "G. d'Annunzio" e del Gruppo di Studio ADI "Disturbi Alimentari".

"Quando il premio è il futuro dei nostri giovani, il valore diventa inestimabile", sottolinea il Presidente Rasetta. “Il Lions Club Pescara Host è orgoglioso di poter offrire in un solo giorno tre diverse opportunità formative che rappresentano perfettamente il nostro motto 'We Serve'. Con la presenza di tre soci Lions - Rasetta, Scoponi e Vitacolonna - impegnati simultaneamente in progetti educativi diversi, confermiamo il nostro impegno costante verso la comunità.”

Questi tre eventi testimoniano l'impegno costante del Lions Club Pescara Host nel promuovere valori fondamentali come la formazione, la prevenzione sanitaria e l'orientamento professionale, confermandosi come un punto di riferimento per la crescita culturale e sociale del territorio.