Sabato l'avvio della campagna referendaria in Abruzzo e Molise

“Iniziative in ogni capoluogo di provincia dell’Abruzzo e del Molise, organizzate da ogni singola Camera del Lavoro per dare voce a proposte, condivisioni, confronti e idee sul tema della partecipazione alla vita politica con l’obiettivo di sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza del referendum come strumento di coinvolgimento per decidere insieme il domani, ma anche per presentare ufficialmente i comitati elettorali provinciali”. Lo afferma la Cgil Abruzzo Molise annunciando le iniziative sul territorio nell’ambito dell’avvio in tutta Italia della campagna referendaria in vista del voto dell’8 e 9 giugno.

Con la decisione della Corte Costituzionale che ha ritenuto validi e ammissibili cinque quesiti referendari per i quali nel 2024 furono raccolte cinque milioni di firme, ricorda il sindacato, sono stati formalmente indetti i referendum abrogativi di alcune norme attinenti i licenziamenti illegittimi, la durata dei contratti e la riduzione del lavoro precario, la sicurezza sul lavoro e i tempi per la richiesta di concessione della cittadinanza.

I cittadini italiani aventi diritto al voto saranno pertanto chiamati a partecipare e ad esprimersi su cinque quesiti referendari in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15 e prevederanno una straordinaria e sperimentale novità consistente nel diritto di voto anche per gli elettori fuori sede, ovvero per tutti coloro che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione. La richiesta è da fare entro domenica 4 maggio al Comune dove si è temporaneamente domiciliati ( scarica la domanda editabile di ammissione al voto ).

Considerando gli eventuali elettori fuori sede e quelli residenti all’Estero, saranno quasi 50 milioni le cittadine e i cittadini interessati al voto referendario provenienti da 7.896 comuni sparsi in tutta Italia tra i quali figurano 305 comuni abruzzesi (1633 sezioni) e 136 comuni molisani (393 sezioni).

“In vista di questa straordinaria opportunità e di questo importante strumento di democrazia che consentirà al cittadino e alla cittadina, a differenza del voto politico, di non delegare nessuno, ma di decidere e determinare immediatamente un cambiamento semplicemente esprimendosi con un “sì” o con un “no”, la Cgil - annuncia il sindacato - avvierà contemporaneamente in tutta Italia la propria campagna referendaria”.

Queste le iniziative nel dettaglio:

CHIETI – UNA PIAZZA PER IL LAVORO - Ore 10.00 – Piazza G.B. Vico. Interverranno rappresentanti delle Istituzioni, della Politica, delle Associazioni e della Cultura e alla presenza di Michele Azzola, Coordinatore Area Politiche Industriali e Reti per la Cgil Nazionale.

L’AQUILA – STRADA PER STRADA VERSO IL REFERENDUM – Quattro cantoni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Parteciperanno Associazioni, Movimenti, Partiti, Sostenitrici e Sostenitori del Referendum.

PESCARA – Piazza Sacro Cuore dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Presentazione Comitato referendario – conferenza stampa – volantinaggio

TERAMO – Viale Crispi, 173 – Ore 10.00. Prevista per l’occasione l’inaugurazione dei nuovi locali della Cgil di Teramo. Interverrà Marco Falcinelli Segretario Nazionale Filctem Cgil

CAMPOBASSO – Corso Vittorio Emanuele (Chiosco Bar Centrale) - Presentazione Comitato referendario – conferenza stampa – volantinaggio