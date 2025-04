La Pastorale Sordi organizza anche quest'anno il corteo che rappresenta l'ingresso di GesÃ¹ a Gerusalemme

La Pastorale Sordi dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne ha organizzato anche quest'anno, come fa ormai da 15 anni, il corteo che rappresenta l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, una manifestazione in costume che per questa edizione vede la collaborazione del Comune di Pescara e della Presidente della Cooperativa Sociale Segni di Integrazione Abruzzo Nunzia Orefice. L'appuntamento è per domani, con partenza alle 10.30. I figuranti, una ventina tra sordi e udenti, indossano abiti come quelli dell’epoca, realizzati dalla stessa comunità, rendendo ancora più viva e coinvolgente l’entrata nella Settimana Santa.

Questa domenica è conosciuta anche come la Pasqua del sordo. Domani il corteo partirà da Piazza Unione, percorrerà via delle Caserme e raggiungerà la Cattedrale, dove l’arcivescovo Tommaso Valentinetti (foto) accoglierà i figuranti con la benedizione delle Palme e la Celebrazione Eucaristica. Decine di persone attenderanno il corteo all'arrivo in Cattedrale.