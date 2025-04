Consegnate medaglie di commiato e Lodi al personale della Polizia [FOTO]

Questa mattina il Questore Carlo Solimene ha incontrato nove poliziotti che, durante lo scorso anno, sono stati collocati in quiescenza per il raggiungimento dei limiti di età ed ha consegnato loro la medaglia di commiato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, segno concreto di riconoscimento per il servizio prestato al servizio dei cittadini. A ricevere la medaglia sono stati:

Sostituto Commissario DI GIANNANTONIO Piero, Vice Ispettore DI BLASIO Marcello, Vice Ispettore PETRACCIA Adriano, Sovrintendente Capo SOLLAZZO Dario, Sovrintendete Capo TRITAPEPE Paola, Sovrintendente D’ANGELO Romano, Vice Sovrintendente PRIVITERA Francesca, Vice Sovrintendente SPADACCINI Nella, Assistente Capo Coordinatore BERTI Paolo.

Nella stessa mattinata, il Questore ha provveduto a consegnare personalmente le "Lodi" concesse ai dipendenti della Polizia di Stato, quale riconoscimento per i brillanti risultati ottenuti durante il servizio.

Gli agenti premiati sono: l’Ispettore della Polizia di Stato Massimo LALLI, l’Ispettore della Polizia di Stato Alessio CECAMORE, l’Ispettore della Polizia di Stato Cesidio ORSINI, l’Ispettore della Polizia di Stato Gabriele TRIOZZI, il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Nicola MOLINO, l’Ispettore Tecnico della Polizia di Stato Francesca TRICARICO, il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Nicola MOLINO, il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Andrea D’AMICO, l’Assistente Capo della Polizia di Stato Federico SANTALUCIA, l’Agente Scelto della Polizia di Stato Federico DI VINCENZO, il Sostituto Commissario della Polizia di Stato (in quiescenza) Stefano BINI, il Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato (in quiescenza) Gianfranco CRISANTE, il Sovrintendente della Polizia di Stato (in quiescenza) Romano D’ANGELO, il Sovrintendente della Polizia di Stato (in quiescenza) Orlando GALLI.

Durante la breve ma intensa cerimonia, il Questore ha rivolto sentite parole di gratitudine al personale per l’attività prestata al servizio della collettività.