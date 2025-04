The Breakfast Club e Topo Tip al Santangelo Outlet Village

Al Santangelo Outlet Village un pomeriggio di eventi per festeggiare l’inizio delle vacanze pasquali: mercoledì 16 aprile tra shopping, Meet&Greet e firmacopie con ospiti speciali. Una data da segnare in calendario per grandi e piccini: mercoledì 16 aprile il Santangelo Outlet Village si trasforma in un vero e proprio villaggio del divertimento per celebrare l’arrivo delle vacanze pasquali.

Non solo shopping per tutta la famiglia tra le nuove collezioni primaverili, ma anche due eventi imperdibili, pensati per intrattenere bambini, ragazzi e anche gli adulti. Dalle ore 10:30, e poi di nuovo a partire dalle ore 15, il tenerissimo Topo Tip sarà ospite del Village per un emozionante Meet&Greet con i suoi piccoli fan. Un’occasione speciale per abbracciare uno dei personaggi più amati dai bambini, scattare una foto ricordo e vivere momenti magici in compagnia del simpatico topolino.

Nel pomeriggio, dalle ore 17, riflettori puntati su Viola Silvi, Cristiano Borsi e Fabio Ferrucci, il trio amatissimo sui social noto come The Breakfast Club, che incontrerà il pubblico per il firmacopie di “Il Diario Segreto”, presentato da Andrea Prada. Un momento imperdibile per tutti i giovani fan desiderosi di conoscere dal vivo i loro beniamini.

Entrambi gli eventi sono a partecipazione gratuita e offrono un’occasione perfetta per unire il piacere dello shopping con il divertimento e la spensieratezza delle vacanze pasquali. Il Santangelo Outlet Village vi aspetta per una giornata ricca di emozioni, tra sorrisi, selfie e tante sorprese per tutta la famiglia.