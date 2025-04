La denuncia di Pagnanelli (Pd): "Giochi rotti e inaccessibili nel Parco Florida" [FOTO]

Il consigliere comunale del Pd Francesco Pagnanelli denuncia sui social la presenza di “giochi rotti e inaccessibili in tutti i parchi di Pescara”. Nello specifico, sul suo profilo Facebook Pagnanelli pubblica alcune fotografie che documentano la situazione del Florida, struttura situata “in pieno centro”, per la precisione in via Regina Elena.

L'esponente Dem, chiedendo un intervento immediato da parte di chi di dovere, sottolinea che questo “degrado assoluto” ormai “si protrae da mesi”. Di conseguenza, per Pagnanelli, non si può più attendere.