Caramanico prende vita con gli "Incontri di Primavera"

Si accende la bella stagione sul territorio di Caramanico Terme, uno dei Borghi più belli d'Italia, nel cuore del Parco Nazionale della Maiella dove dal 19 aprile al 2 giugno, l'amministrazione guidata dal sindaco Franco Parone propone gli "Incontri di Primavera" grazie anche all'impegno dell'assessore all'Ambiente e allo Sport, Ermanno Mazzocca e alla consigliera delegata alla Turismo, Sabrina Orsini; inoltre per l'organizzazione del vasto programma, è stata di grande importanza la presenza delle associazioni presenti sul territorio e della compagnia teatrale Indaco Teatrogiovani di Federica Vicino che inaugurerà la rassegna proprio il 19 aprile alle ore 18 con lo spettacolo "La guerra dei murales" presso l'ex convento delle Clarisse e si occuperà di quasi tutti gli appuntamenti teatrali; nel corso della giornata inoltre ci sarà l'e-bike tour sulla Maiella: alla scoperta dei geositi e dei sapori di Fattoria Maiella, a cura di Majambiente e “Fattoria Maiella”.

Gli incontri saranno un vero e proprio viaggio tra natura, cultura e musica nel Parco, "abbiamo cercato di variegare l'offerta degli appuntamenti per i nostri cittadini ed anche per coloro che avranno il piacere di trascorrere momenti di aggregazione e di riposo nel nostro territorio; i turisti – spiegano gli amministratori – sono da sempre il target del nostro paese. Non dimentichiamo che il programma prevede incontri anche in occasione di ricorrenze particolari quali Pasqua, 25 aprile e 1 maggio che quest'anno consentono lunghi ponti per chi avrà la fortuna di approfittarne".

Nel giorno di Pasqua domenica 20 aprile dalle ore 19 ci sarà lo spettacolo itinerante fantasy e cyberpunk lungo le vie del centro storico di Caramanico,“Bitter Moonrise”, favole e leggende metropolitane ed il Lunedì di Pasquetta (21 aprile), invece, come da tradizione ci sarà la scampagnata “Come una Volta”; inoltre non mancheranno l'escursione e picnic tradizionale sulla Maiella a cura di Majambiente e “DA Come una Volta” con e-bike tour e picnic tradizionale sulla Maiella, sempre a cura di Majambiente e “DA Come una Volta”; queste attività verranno riproposte anche il 25 aprile, l'11 maggio ed il 2 giugno.

Giovedì 24 aprile alle ore 17:30 ci sarà il convegno “La liberazione di Caramanico dal Nazifascismo” in sala consiliare, a cura della Sezione Anpi di Caramanico Terme e alle 21:30 “Banda Larga” in concerto, Viale Fontegrande.

Venerdì 25 aprile alle ore 18 ci sarà lo spettacolo teatrale “Sulla lunga linea di fuoco”, spettacolo storico dedicato alla Liberazione che racconta la storia del periodo a cavallo fra il 1943 e il 1945 in Abruzzo, su quella porzione della Linea Gustav che attraversava la regione Abruzzo, presentando storie note (e meno note) di eroi locali. È itinerante: da piazza Marconi verso piazza S. D’acquisto, Monumento ai Caduti (in caso di pioggia presso l'ex Convento delle Clarisse).

Sabato 26 aprile verrà ripercorso il Sentiero della Libertà nella Valle dell’Orfento, a cura di Majambiente; alle 18 presso l'ex Convento delle Clarisse ci sarà lo spettacolo teatrale “Non impedire al vento di soffiare”.

Il 27 aprile ci sarà l'inaugurazione con escursione sui sentieri de “L’altra valle” mentre il 30 aprile alle 17.30 è previsto il convegno “Costituzione e Liberazione”, a cura della Sezione Anpi di Caramanico Terme in sala consiliare e alle 21.30 “Farabola” in concerto, a piazzale Fontegrande.

Il 1 maggio oltre alla scampagnata ci sarà anche un'escursione per bambini sul Rifugio Barrasso, a cura delle associazioni locali “Amici del Barrasso” e “Pesca sportiva Camanico” e dell’Arci Pesca Fisa Vigilanza ittica ambientale mentre alle ore 18 “Chi ha paura dell’uomo nero”, lo spettacolo teatrale ispirato alla tragedia di Marcinelle sul tema del lavoro, dell’emigrazione e della sicurezza sui luoghi dei lavori. Appuntamento all'ex Convento delle Clarisse.

Venerdì 2 maggio alle 17.30 l'autore Lorenzo Marvelli sarà il protagonista della presentazione del libro "Afasia" in sala consiliare e sarà in dialogo con l'editore Arturo Bernava mentre sabato 3 maggio alle ore 21 ci sarà il Cantina Majella Festival con Gabriel Moreno, Umberto Palazzo & Sandra Ippoliti, presso l’ex Convento delle Clarisse.

Domenica 25 maggio ci sarà la finale del concorso musicale internazionale “P. Barrasso”, a cura dell’Accademia musicale “Marino da Caramanico” (ex Convento delle Clarisse) mentre in sala consiliare alle ore 18: il 31 maggio ci sarà l'incontro con l’attrice Yassmin Pucci e con il suo “Non chiamatemi principessa”; il 1 giugno con Pino Pellegrino, casting director di Ferzan Ozpetek e il 2 giugno con l’attore e regista Emiliano De Martino (attore di “Un posto al sole”) e con il suo “Le scarpe piene di sassi”.