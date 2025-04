Orta in commissione Controllo e Garanzia per illustrare gli interventi nella zona della Pineta

“Si avviano a conclusione i lavori promossi dal Comune di Pescara dopo il maltempo delle scorse settimane che ha provocato la caduta di alberi e ne ha messi a rischio molti altri, tanto da rendere inevitabile la chiusura di alcune strade nella zona della Pineta dannunziana, per tutelare la pubblica incolumità e scongiurare pericoli per i cittadini”.

A fare chiarezza sulle procedure seguite rispondendo alle “solite polemiche politiche dei giorni scorsi sollevate dalla minoranza” è l’assessore al verde Cristian Orta che stamani ha partecipato ai lavori della commissione Controllo e Garanzia per illustrare l’attività promossa dell’assessorato in queste settimane, un'attività strettamente connessa alle interlocuzioni con la Regione Abruzzo e con la Soprintendenza ma anche con il privato, tenuto conto che una porzione delle aree dove si trovano gli alberi a rischio è di proprietà privata. Nel rispetto del principio della massima trasparenza, Orta spiega dettagliatamente il tipo di attività svolta.

“Dopo le verifiche che erano state già commissionate dal Comune, si sono verificate le piogge abbondanti di fine marzo per cui abbiamo fatto eseguire un ulteriore controllo e abbiamo acquisito le informazioni sulle condizioni degli alberi nella zona della Pineta dove, come noto, alcuni alberi sono caduti alla fine di marzo, anche sulla pubblica via, per fortuna senza conseguenze tragiche e senza danni a cose e persone. Alla luce delle indicazioni che ci sono arrivate dai tecnici sulla stabilità degli alberi stessi e sugli interventi da adottare, e dopo aver sentito la Regione e la Soprintendenza, il Comune ha disposto la potatura di 27 alberi e 20 abbattimenti, tutti all’interno dell’ex galoppatoio. I 20 alberi in questione si trovavano sulle pubbliche vie. All’interno dell'ex galoppatoio sono caduti quattro alberi. La conclusione degli interventi è attesa nelle prossime ore e, una volta ultimato tutto, il settore Viabilità provvederà a riaprire le strade al transito, essendo venute meno le condizioni di pericolo. Nello stesso tempo il Comune ha avviato la procedura per fare in modo che anche il privato provveda, per quanto di sua competenza, agli interventi necessari per garantire la pubblica incolumità in relazione agli alberi a rischio. Ci rendiamo conto benissimo del disagio che la chiusura di alcune strade ha provocato in questi giorni ma i tempi di questa operazione sono stati dettati dalla necessità di ottenere l'autorizzazione della Regione Abruzzo. C'era una procedura da rispettare, con i relativi tempi burocratici, e così è stato, e abbiamo fatto in modo di condensarli al massimo, senza perdere neppure un giorno e mantenendo l'attenzione sempre alta, avendo come priorità la tutela dei cittadini, che è sempre al primo posto per l'amministrazione. In questo caso, era ed è prioritaria anche la tutela del verde e della Pineta e proprio per questo i lavori promossi dal Comune hanno richiesto un’attenzione particolare, essendo stati eseguiti in spazi che richiedono la massima cautela”.