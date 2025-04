Torna la Festa di Primavera nel cuore di Cepagatti: due giorni di musica, spettacoli e sapori

Il 2 e 3 maggio il centro storico di Cepagatti si prepara ad accogliere la Seconda Edizione della Festa di Primavera, un appuntamento molto atteso che animerà il cuore del paese con due giornate all’insegna della musica, degli spettacoli e del gusto. Organizzata dalla Pro Loco Cepagatti, la manifestazione proporrà un ricco programma pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età. Tra mercatini artigianali, espositori hobbisti e un’ampia area dedicata alla gastronomia e allo street food, il borgo si trasformerà in un vivace centro di festa e condivisione.

Venerdì 2 maggio le vie del centro diventeranno un grande palcoscenico all’aperto con spettacoli itineranti di artisti circensi, giocolieri, trampolieri e mangiafuoco. L’animazione, pensata per adulti e bambini, proseguirà fino a tarda notte, regalando emozioni e sorrisi a ogni angolo del paese.

Il giorno successivo, sabato 3 maggio, sarà protagonista il Teatro dei Burattini, con animazioni pomeridiane pensate per le famiglie. A partire dalle ore 21.00, la festa entrerà nel vivo con il concerto rock & roll dei Cherry Pie, a cui seguirà un coinvolgente DJ Set che farà ballare tutto il pubblico.

La Festa di Primavera rappresenta uno degli eventi di punta del calendario della Pro Loco, risultato del lavoro appassionato di un team affiatato. Il Consiglio Direttivo, guidato dal Presidente Jacopo D’Amico, insieme al Vicepresidente Lorenzo Bisconti, al Segretario Massimo Pellegrini e al Tesoriere Marco Amordeluso, può contare sulla preziosa collaborazione dei consiglieri Lanka Caldarelli, Valeria Finocchi, Chiara Piermattei, Ubaldo Pignoli, Marco De Leonibus, Marco De Nardis e Alessandro Creati.

La Pro Loco Cepagatti continua a distinguersi per l’impegno costante nella valorizzazione del territorio, grazie al supporto dei Soci e di tutti coloro che, con entusiasmo e dedizione, rendono possibile la realizzazione di eventi sempre più coinvolgenti per tutta la comunità. Appuntamento il 2 e 3 maggio nel centro storico di Cepagatti per celebrare insieme la bellezza della primavera.