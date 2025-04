Ambiente, ritiri dei rifiuti porta a porta durante le festivitÃ  del 21 e 25 aprile e 1Â° maggio

Ambiente S.p.A. informa gli utenti interessati del Comune di Pescara che nei giorni festivi (non domenicali), ovvero lunedì 21 aprile, venerdì 25 aprile e giovedì 1° maggio, Ambiente SpA garantirà il ritiro porta a porta delle frazioni secche (plastica e lattina, carta e cartone, secco residuo) previste da calendario di raccolta. La sola frazione che non verrà raccolta in questi giorni è la frazione organica in quanto da calendario "porta a porta" essa viene raccolta 3 volte a settimana quindi il non ritiro nel giorno festivo viene comunque recuperato nell'altro giorno di ritiro non festivo.

Nello specifico sarà effettuato il ritiro porta a porta delle tipologie di rifiuti di seguito indicate nelle zone che lo prevedono secondo il relativo calendario di raccolta:

LUNEDI 21 APRILE 2025

- SECCO RESIDUO (zone n°5, 6, A1, A2)

- RIFIUTI IN VETRO (zone n° 1, 24, 32)

- RIFIUTI IN PLASTICA E LATTINE (zone n° 9, 21, 22, 23, 28, 29, 30, Porta Nuova, Villa del Fuoco)

VENERDI 25 APRILE 2025

- RIFIUTI IN CARTA E CARTONE (zone n° 5, 6)

- RIFIUTI IN VETRO (zone n° 3, A1, 26, 27, 29)

- RIFIUTI IN PLASTICA E LATTINE (zone n° B1, B2)

- SECCO RESIDUO (zone n° 9, 21, 22, 23, 28, 29, 30, Porta Nuova, Villa Del Fuoco)

GIOVEDI 1° MAGGIO 2025

- RIFIUTI IN VETRO (zone n° 6, B2, 22, 28)

- RIFIUTI IN CARTA E CARTONE (zone n° A1, A2)

- RIFIUTI IN PLASTICA E LATTINE (zone n° 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 31, 32, Centro)

N.B. Nel caso in cui non sia nota la zona di raccolta cui appartiene la propria abitazione, è possibile determinarla seguendo uno dei metodi sotto indicati:

- consultare la pagina dedicata dal link https://datawrapper.dwcdn.net/3NTzH/71/

- verificare l'indicazione presente sul calendario cartaceo consegnato unitamente ai mastelli e al restante materiale informativo.

Oltre ai ritiri porta a porta delle frazioni secche garantiamo anche nei festivi: lo svuotamento dei contenitori stradali dei rifiuti, spazzamento notturno (n. 4 squadre) e spazzamento pomeridiano (n. 2 squadre), svuotamento cestini e decoro cittadino.