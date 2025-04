Pasquetta con passeggiate naturalistiche al Parco Paesaggistico Lauretum

Il 21 aprile, giorno di Pasquetta, il Parco Paesaggistico Lauretum a Loreto Aprutino sarà aperto al pubblico per una giornata all'insegna di visite guidate e attività di educazione ambientale. Saranno organizzate passeggiate con guida nel Parco paesaggistico, alla scoperta dei giardini mediterranei e degli angoli verdeggianti e agresti che si affacciano sul borgo di Loreto, con spiegazione delle specie arboree e arbustive più importanti.

La visita guidata partirà dal Cea di interesse regionale "Giardino Ligustri" è comprenderà le aree più interessanti e suggestive dei giardini, dal viale storico dei cipressi secolari fino alla fontana centrale del giardino con intorno i lussureggianti palmizi. Poi si giungerà al laghetto con i salici piangenti, fino ai prati dove ammireremo la fioritura delle tante orchidee selvatiche (Orchis purpurea) che in questo periodo popolano i giardini e le numerose specie arbustive mediterranee. Poi una sosta al giardino delle erbe aromatiche in cui sarà possibile sentire particolari essenze e profumi.

A seguire si arriverà fino all'uliveto panoramico con un percorso abbellito da ulivi e il belvedere che si affaccia sul centro storico di Loreto, in un paesaggio culturale in continuo restauro per recuperare e valorizzare le emergenze storiche e naturalistiche. Per concludere, proprio nel paesaggio vicino al centro storico, si potrà ammirare il Laurus nobilis storico più grande del paese, un esemplare imponente e policormico che si sviluppa in associazione con altri esemplari di Lauro.

"Nel parco paesaggistico tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 sono stati piantati ben 500 alberi nuovi che vanno a riqualificare terreni prima incolti", spiega il curatore dei giardini Alberto Colazilli. "Un progetto molto importante che si è concluso lo scorso marzo e che sarà mostrato ai visitatori che verranno a trovarci ai giardini. Un'opera di riforestazione che ha anche migliorato l'immagine del paesaggio agreste in prossimità del centro storico di Loreto Aprutino".

I turni di visita guidata nella giornata di Pasquetta si svolgeranno nei seguenti orari: mattina: Ore 10 – Ore 11 – Ore 12; pomeriggio: Ore 15 – Ore 16 – Ore 17.