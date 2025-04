In tanti in piazza Salotto per la manifestazione “Pasqua per Gaza” [FOTO]

Grande partecipazione, ieri pomeriggio in piazza Salotto, alla manifestazione “Pasqua per Gaza”, alla quale hanno aderito Comunità Bangladesh, Rifondazione Comunista Abruzzo, Deposito Dei Segni Ets, Cgil Pescara, Attac Abruzzo Molise, Pax Christi, Chieti Bene Comune - Movimento per l'ecologia sociale, Per il clima, fuori dal fossile, Kabawil, Foro H2O, Paese Comune, Arci Pescara, Collettivo Zona Fucsia, Sinistra Italiana/Avs Pescara, Radio Città Pescara, Federconsumatori Abruzzo, Cobas Pescara Chieti, I Colori del Territorio, Oltre il Ponte, Cgil Abruzzo Molise, coordinamento Donne Anpi Pescara, Usb Pescara, M5S Pescara, Udi Pescara, Radici in Comune, Anpi Pescara, associazione Cesare Di Carlo e Arci Chieti.

“Non si può assistere passivamente al genocidio in corso a Gaza e alla complicità del nostro governo, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti con i crimini commessi dal governo di Netanyahu. In quello che era un giorno di festa abbiamo voluto esprimere la nostra volontà di pace e convivenza tra i popoli. Non ci sarà pace in Medio Oriente senza il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese”, ha dichiarato Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista.