"Rigenerazione sociale 2025", il 23 aprile la seconda conferenza del ciclo

Il 23 aprile è in programma il secondo appuntamento del ciclo di conferenze "Rigenerazione Sociale 2025", organizzato dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pescara, guidato da Adelchi Sulpizio. Mercoledì, alle ore 10, nella sala Consiliare del Comune, interverrà Simone D’Alessandro, docente di Sociologia all’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara. D’Alessandro, nell’occasione, terrà una lezione sul tema “Città piccole e medie coesive e attrattive. Buone pratiche per rigenerare la comunità”.

D’Alessandro illustrerà, durante un dibattito moderato dal giornalista Vito de Luca, un progetto volto a prendere in esame iniziative di sviluppo locale già in atto e nuove idee di neopopolamento, rigenerazione, riuso e riattivazione nelle città piccole e medie. La conferenza è accreditata dall’Ordine dei Giornalisti ed è riconosciuta per la formazione permanente.