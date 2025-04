Casa a fuoco in via Colle Innamorati: uomo ustionato a mani e braccia

Una casa è andata a fuoco in serata lungo via Colle Innamorati: un uomo si è ustionato a mani e braccia nel tentativo di domare le fiamme, più precisamente chiudendo il gas, ed è perciò finito in ospedale. Al “Santo Spirito” è stato portato anche suo padre. In base alle prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un divano situato nella mansarda.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia, la Misericordia e gli agenti della polizia locale. Subito nella zona dei Colli è scattato l'allarme, anche perché si è alzata una densa nuvola di fumo che ha spaventato i residenti, ma fortunatamente la situazione è stata messa in sicurezza nel giro di poco tempo. Evacuati al momento per precauzione gli altri appartamenti che fanno parte dello stesso complesso abitativo.