Pasqua, Pignoli visita la Cittadella dell'accoglienza: "L'augurio è di un futuro migliore"

Il giorno di Pasqua l'assessore comunale all'Ascolto del Disagio Sociale Massimiliano Pignoli ha visitato la Cittadella dell'accoglienza di via Alento, gestita dalla Caritas Diocesana di Pescara-Penne. L'assessore Pignoli ha prima partecipato alla santa messa officiata da don Marco Pagniello, ex direttore della Caritas diocesana e oggi ai vertici della Caritas nazionale, e poi ha servito il pasto agli ospiti della struttura, nella mensa, che è stata raggiunta per questa occasione anche dal sindaco Carlo Masci.

“Nel giorno di Pasqua, con questo piccolo gesto, abbiamo voluto, assieme al nostro sindaco, ringraziare i tanti volontari della Caritas Diocesana che operano ogni giorno presso la Cittadella di via Alento e assistono i senza fissa dimora e le persone in difficoltà assicurando loro un pasto caldo, un posto per ripararsi e soprattutto calore umano. Ogni giorno nella struttura vengono serviti centinaia di pasti e per questo a loro, e al direttore Corrado De Dominicis, va il grazie dell'Amministrazione comunale per il grande lavoro che portano avanti. Con la mia presenza e quella del sindaco Masci, abbiano voluto portare la vicinanza e il saluto di tutta la Giunta e della città, un gesto di vicinanza concreto e sentito. Abbiamo sempre detto che nessuno sarà mai lasciato indietro. Il mio augurio per gli ospiti della Cittadella è di un futuro migliore, nella speranza e nella gioia”.

"Per me - ha proseguito l'assessore Pignoli - è stata un'emozione incredibile servire i pasti ai poveri che vivono nella nostra città. Spiace vedere sempre più italiani in condizioni di disagio rivolgersi alla Caritas e alle altre strutture. Per queste persone, per chi vive un disagio sociale, la mia porta sarà sempre aperta, per ascoltare tutti. Essere al fianco dei volontari della Cittadella che ogni giorno si occupano di queste persone, mi ha regalato una grande emozione e sono rimasto molto colpito dalla grande dignità di chi chiede chiede aiuto in un momento di fragilità".