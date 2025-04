Alla Mostra del Fiore-Florviva è protagonista il bonsai [FOTO]

Il bonsai protagonista della Mostra del Fiore–Florviva 2025, l’appuntamento florovivaistico in programma fino a domani, 27 aprile, al porto turistico Marina di Pescara. Questi piccoli alberi dal fascino orientale, che sempre di più stanno prendendo piede anche nella cultura occidentale, sono al centro di un’esposizione organizzata dall’Abruzzo Bonsai Club, realtà affiliata all’Unione Bonsaisti Italiani. Sono 14 gli esemplari in mostra che da ieri stanno incuriosendo i visitatori della manifestazione e a fornire qualche informazione in più è Luca Di Zio, segretario del Club nato nel 2023, che ad oggi conta 25 iscritti e che è già al lavoro per portare nella città adriatica un evento nazionale dedicato a queste piante.

«In mostra ci sono due piante di olivo europeo particolarmente importanti, tra cui il Dio del Fuoco che ha oltre 120 anni di età. Poi ci sono piante di origine cinesi, come il glicine, o giapponesi, come il boschetto», evidenzia. «Un’altra particolarità è che ci sono alcuni bonsai che vengono chiamati di taglia Mame. Sono quelli che non superano i 10 centimetri di altezza». Si tratta di piccole piante che stanno nel palmo di una mano e che si sviluppano in pochi centimetri a partire dal terriccio all’apice. I più alti, chiamati macro bonsai, invece, raggiungono al massimo un metro e mezzo di altezza.

Come racconta il segretario del Club abruzzese, queste piante in miniatura richiedono diversi accorgimenti e una cura estrema per poter sopravvivere in salute. «Nel mondo bonsaistico questi esseri viventi vengono considerati come sculture 4D, dove la quarta dimensione è il tempo», prosegue Di Zio. «Per chi si prende cura dei bonsai, il tempo è il “problema” più grave perché non bisogna commettere errori nelle tecniche di coltivazione e potatura, altrimenti il rischio è di tornare indietro».

Passando ai consigli per i neofiti, innanzitutto va specificato che non esistono bonsai da interno. «È un mito da sfatare perché tutti i bonsai sono vere e proprie piante che, semplicemente, vengono coltivate in piccoli vasi. Per cui vanno tenuti sempre fuori, anche in inverno. È molto importante anche l’acqua», prosegue. «Non solo la frequenza – ad esempio in estate vanno innaffiati anche 2/3 volte al giorno - ma anche la qualità, ad esempio l’acqua calcarea può creare problemi patologici per cui è assolutamente da evitare». Per iniziare, ci sono poi tante essenze, ma «il consiglio è quello di avventurarsi con piante locali, come ad esempio ginepri, olivi, olmi, tassi e olivastri, ma per esempio con un pino perché è molto difficile, e poi suggerisco di affiancarsi a un club perché coltivare piante bonsai è molto diverso rispetto alla coltivazione classica.

Non solo bonsai alla Mostra del Fiore-Florviva. All’interno del Padiglione Becci, infatti, è possibile ammirare anche l’esposizione di circa 200 orchidee in collaborazione con l’Associazione Triveneta Amatori Orchidee e la mostra di piante succulente, con circa 120 esemplari, curata dall’A.I.A.P.S. Abruzzo, Molise e Marche. E poi un’esplosione di colori grazie alla presenza di 150 aziende, in rappresentanza di 250 marchi, che propongono piante e fiori per ogni gusto ed esigenza dei visitatori. Completa la manifestazione un ricco programma di incontri, laboratori, corsi gratuiti e dimostrazioni pratiche su potatura, concimazione e cura delle piante. E non mancano attività per i più piccoli che possono avvicinarsi con divertimento allo straordinario mondo della natura.

La Mostra del Fiore-Florviva è organizzata da Assoflora (Associazione dei Produttori Florovivaisti Abruzzesi) e ARFA (Associazione Regionale del Florovivaismo Abruzzese), in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara. L’evento è a ingresso gratuito e sarà aperto ancora oggi e domani dalle 10 alle 20.