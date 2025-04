Campionati Europei Under 23 di Scherma, Manuela Spica Ã¨ argento a squadre

Prima giornata dedicata alle gare a squadre ai Campionati Europei Under 23 di scena in Estonia dal 24 al 27 aprile. E anche questa giornata di competizioni regala sorrisi per l'Abruzzo: solo due giorni dopo il bronzo individuale, infatti, la sciabolatrice Manuela Spica conquista l'argento con la squadra femminile.

Il quartetto composto da Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi e Manuela Spica è entrato in gara nei quarti di finale, dove ha battuto 45-37 la Bulgaria. La squadra guidata dai maestri Marco Ciari e Cristiano Imparato in semifinale ha superato per 45-43 l'Ucraina, dopo un incontro di grande autorità. Nell'ultimo atto l'Italia ci ha provato sino alla fine ma si è dovuta arrendere solamente per due stoccate in finale alla Francia (45-43), conquistando così la medaglia d'argento.

L'argento delle sciabolatrici Under 23 si unisce con l'oro conquistato dalla squadra di Fioretto Femminile e al bronzo della squadra di Spada Maschile, per una giornata di grandi successi per la delegazione italiana a Tallinn.