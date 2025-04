Semi antichi e prodotti di benessere, Florviva 2025 non è solo piante e fiori

Creme di bellezza, oli che riducono i dolori, opere d’arte con piante sempreverdi e una ricca varietà di piante da piantare nel proprio orto e poter utilizzare in cucina dando vita a piatti straordinari con prodotti a chilometro zero. La Mostra del Fiore–Florviva 2025, l’appuntamento florovivaistico promosso da Assoflora e Florviva, in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, non offre al visitatore solo piante e fiori per impreziosire giardini, balconi e appartamenti.

Passeggiando tra gli stand, infatti, sono tanti i prodotti che svelano l’importanza delle piante in molti ambiti della vita di ognuno di noi. A cominciare dal cibo, come racconta Claudio D’Alonzo, titolare di un vivaio di Altino, tra i custodi del Peperone dolce di Altino, un “gioiello” talmente prezioso per il territorio da essere tutelato dall’omonima associazione che deve preventivamente autorizzare i produttori a coltivarlo. Questo “oro rosso”, come è anche conosciuto in Abruzzo, finisce poi sulle tavole della nostra regione e non solo. «È un prodotto estremamente apprezzato che viene acquistato anche dai turisti che magari l’hanno scoperto nei ristoranti del nostro territorio e che decidono di riportarlo a casa per coltivarlo nei propri orti».

Ma non sono da meno altre tipologie di piante che consentono di fare un vero e proprio tuffo nel passato. «Abbiamo ideato un progetto finanziato dalla Regione con il Parco Nazionale della Maiella, che ha una banca di raccolta dei semi, per rivalutare tutti i semi antichi dei nostri nonni e bisnonni della zona della Val di Sangro», prosegue il produttore.

«C’è per esempio il Pomodoro del Fronte, che arriva da Guardiagrele e portato dai soldati durante la Seconda Guerra Mondiale e probabilmente arrivato dall’America, oppure c’è il Mezzotempo Vastese, che è presidio Slow Food, il Pomodoro rosso da appendere di Atessa o il Pomodoro della Mandrella di Altino». Ma non mancano alla Mostra del Fiore-Floriviva altre eccellenze del territorio abruzzese, come le piante di Pomodoro a pera d’Abruzzo, così come sono diverse le novità proposte da coltivare, come il ciliegino Bonbonyto, senza buccia e semi, quindi particolarmente indicato in caso di intolleranze, i pomodori bistecca giallo o blu, la melanzana pomodoro o il basilico al limone. Ed è proprio questa grande varietà di prodotti e la continua ricerca, anche delle nuove generazioni, di un ritorno ai prodotti biologici e del territorio, che spinge anche i giovanissimi ad attrezzare orti su balconi o terrazze per coltivare ortaggi e frutta da poter portare in tavola.

Dalla tavola si passa al benessere, con l’Aloe e tutte le sue innumerevoli proprietà. A produrla, lavorarla ed esportare i prodotti in tutto il mondo è Giovanni Di Loreto, di un’azienda con sede in Val Vomano. «Abbiamo una piantagione di 30 ettari in Sicilia, sull’Etna, dove produciamo Aloe, Mandorle e Olive, con una produzione Bio che chiamiamo AMO», racconta.

«Le piante crescono su un terreno vulcanico, che ha già proprietà particolari, in più i benefici dell’Aloe sono noti da millenni. Inoltre, questa pianta in particolare, l’Aloe Arborescens, è molto forte e possiede tutte quelle proprietà lenitive, antiossidanti, decongestionanti e cicatrizzanti naturali che consentono di vivere meglio». Per quanto riguarda le applicazioni di questa essenza, ci sono succhi e nettari alimentari, creme idratanti per il viso, gel e lozioni lenitivi o antidolorifici per il corpo, bagnoschiuma e saponi per l’igiene personale. E non mancano i fiori. Il loro fiore rosso, infatti, è venduto per ornamento in Olanda.

E ancora, la Mostra del Fiore-Florviva propone stand in cui trovare oggetti di arredamento realizzati con le piante, come soprammobili, quadri o lampade, sciarpe in bamboo e tanti altri prodotti per scoprire il ricco mondo delle piante e dei fiori sotto un’altra veste. Ma il vero fulcro della fiera restano le piante e i fiori proposti da 150 aziende partecipanti, in rappresentanza di oltre 250 marchi, in grado di accontentare ogni gusto e ogni necessità del pubblico presente. E non mancano laboratori, corsi gratuiti e dimostrazioni per grandi e bambini.

La Mostra del Fiore-Florviva è a ingresso gratuito e sarà aperta ancora oggi (domenica 27 aprile 2025) dalle 10 alle 20.