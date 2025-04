Spoltore entra nella rete urbana di Tua con la nuova linea 9S

La riorganizzazione degli orari Tua premia Spoltore: a partire da lunedì è prevista la partenza di un'autobus da Pescara per il capoluogo ogni 45 minuti. In sostanza la vecchia Pescara-Spoltore diventa Linea 9S e la sua frequenza passa da suburbana (ogni 60 minuti) a urbana. Altra novità è che tutti i passaggi saranno instradati su via Fellini, mentre in precedenza utilizzava quella direzione solo un autobus su due.

“Siamo felici di poter dare questa notizia”, sottolinea il sindaco Chiara Trulli, "frutto anche del dialogo con l'amministrazione e in particolare del mio impegno assieme al consigliere Bruno Ortense. Ringrazio il presidente della Tua Gabriele De Angelis e il dirigente Raffaele Piscitelli che aver riconosciuto le esigenze di Spoltore".

“Ho avuto la possibilità assieme al sindaco di sedere al tavolo con Tua durante l'interlocuzione arrivata a questo risultato”, spiega il consigliere Ortense. "Un passo in avanti necessario in un'ottica di sostenibilità e di visione unitaria dell'area metropolitana di Pescara. Solo andando in questa direzione la cittadinanza potrà preferire il trasporto pubblico ai mezzi privati, e alleviare così il problema del traffico e dell'inquinamento nel centro di Pescara".

La nuova denominazione è stata scelta anche per non disorientare i pescaresi abituati ad utilizzare la Linea 9 per raggiungere Villa Raspa di Spoltore e il Centro L'Arca.