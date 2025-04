All'Aurum l'incontro "Cuore di mamma – per una serena maternità"

Domani, mercoledì 30 aprile, alle ore 16 all'Aurum di Pescara, si terrà l'incontro dal titolo "Cuore di mamma – per una serena maternità", un appuntamento dedicato alla formazione e all'informazione delle future mamme. L'iniziativa è organizzata dal Centro di Aiuto alla Vita di Pescara, in collaborazione con il Comune di Pescara, attraverso l'Assessorato all'Associazionismo sociale. Durante l'incontro interverranno professionisti del settore, con l'obiettivo di offrire strumenti, consigli e supporto a chi si appresta a vivere l'esperienza della maternità in modo consapevole e sereno.

“Sostenere le donne in gravidanza e accompagnarle in questo momento delicato della vita – dichiara l'assessore all'Associazionismo sociale, Massimiliano Pignoli – significa rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità, promuovendo una cultura dell'accoglienza e della cura. Come amministrazione, crediamo profondamente nel valore di queste iniziative che mettono al centro la persona e i suoi bisogni reali”.

L'ingresso è gratuito e l'evento è aperto a tutte le persone interessate. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 338 8989054.