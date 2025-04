Il 1° Maggio dell'Anpi Spoltore: 'Gli invisibili. Morti sul lavoro'

Al via la terza edizione dell’evento spoltorese dedicato al 1° Maggio “Gli invisibili. Morti sul lavoro” organizzato dalla sezione locale dell'Anpi “Banda Partigiana Paloscia”. Quest’anno al centro c'è il lavoro sempre più precario e mal pagato, eppure così centrale nella vita delle persone. L’evento si svolgerà nello Spazio Sociale, in via Di Marzio n. 4, a partire dalle ore 17 con l'apertura della mossa itinerante “Erranti Nel mondo a cercar fortuna. La vicenda migratoria dei lavoratori italiani”.

Resterà aperta al pubblico anche venerdi 2 maggio dalle 18 alle 20 e sabato 3 maggio dalle 17 alle 19. Dopo i saluti istituzionali con il sindaco Chiara Trulli e l'assessore alla cultura Nada Di Giandomenico, l'avvio del dibattito con i seguenti ospiti: Luca Ondifero, Segretario generale Cgil Pescara, Umberto Coccia, già Segretario generale Cisl, Ivo Di Muzio, operaio lavoratore, delegato Filcams Cgil. Modera Alessandra Genco, Segretaria Cgil Pescara. Per dire basta alle morti sul lavoro, per pretendere un lavoro equo e sicuro.